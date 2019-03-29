EMEP’in seçim afişi 'Erdoğan'ı rahatsız eder' diye kaldırıldı

Emek Partisi'nin İstanbul Maltepe'de “Tek adam ittifakına oy yok! İş, ekmek, özgürlük mücadelesi için birleşelim... Oylar Maltepe Belediye Meclisi Bağımsız Adayı Mustafa Öcal'a” yazılı seçim afişi, ilçede miting yapacak olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 'rahatsızlık vereceği' gerekçe gösterilerek indirildi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan Emek Partisi Maltepe İlçe Başkanı Tunç Şenel'e, “Birkaç saat sonra Cumhurbaşkanı Maltepe'ye gelecek, afişi kaldırın. Siz kaldırmazsanız Büyükşehir kaldıracak” denildi. Afiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırıldı. (İstanbul/EVRENSEL)

EMEP: Örgütlü gücümüzle ve mücadelemizle kazanacağız