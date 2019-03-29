CHP'li adayın "PKK'lı" denilen ağabeyi AKP'li çıktı

Sabah ve AHaber başta olmak üzere iktidara yakın medya organlarında istihbarat fişlemelerine dayanarak "Muhalefet listelerindeki PKK'lılar" haberlerinde adı geçen Fevzi Ala'nın ağabeyi Haydar Ala, PKK ile ilgisi olmadığını AKP'li olduğunu söyledi.

Sözcü Gazetesinin Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan CHP'nin Adana Yüreğir İlçe Belediye Meclis Üyesi adayı Fevzi Ala'nın ağabeyi Haydar Ala, Muş'un Varto ilçesine bağlı Gölyayla Köyü'nde oturuyor.

Haydar Ala, Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada "Ne benim, ne de kardeşim Fevzi'nin PKK ile en ufak bir ilişkimiz yok. Muhtar olduğum dönemde bunları yakalattığımız zaman, mutlaka bizlere iftira atarlar, kendilerine yardımcı olduğumuzu söylerlerdi. Bu bir taktikti. 20 yıl önceki olayla kardeşimi de, beni de PKK'lı gösteriyorlar. Kardeşim bir karakol yüzü bile görmemiştir. Aday olunca bunların karşısına çıkarılması hiç yakışık almıyor. Üstelik o CHP'li, ben AK Partiliyim" dedi.

Öztürk, kardeş Fevzi Ala'nın 2002 yılında CHP'ye üye olduğunu belirtiyor. Haydar Ala ise AKP'nin Muş-Varto ilçe başkanlığının kayıtlı üyesi.

Haydar Ala, AKP'nin 31 Mart'ta yapılacak seçimde seçim kuruluna verdiği listede Gölyayla Köyü Onpınar İlkokulu'nda sandık görevlisi olarak yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

25 Mart günü aralarında Sabah ve AHaber'in de olduğu iktidara yakın medya organları, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi listelerinde 334 "PKK bağlantılı" aday olduğunu öne süren bir haber yayımladı. Haber, o günden bu yana Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AKP ve MHP sözcüleri tarafından meydanlarda propaganda malzemesi olarak kullanılırken sosyal medyada da sponsorlu paylaşımlar yapıldı. Haberde, "PKK bağlantılı" olduğu iddia edilen 334 kişiye ait istihbarat fişleri, adayların açık isimleri ve fotoğraflarıyla yayımlandı.

CHP'nin Adana Yüreğir İlçe Belediye Meclis Üyesi adayı Fevzi Ala için de ağabeyi Haydar Ala'nın "PKK/KCK terör örgütüne işbirlikçilik yaptığı gerekçesiyle 1999'da Muş Jandarma Komutanlığınca gözaltına alındığı" bilgisi yer aldı. (HABER MERKEZİ)

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