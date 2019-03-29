Evrensel ile Ekmek ve Gül'e “Çocuğun İnsan Hakları Ödülü” verildi

Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı tarafından 2012 yılından beri verilen Çocuğun İnsan Hakları Ödülü, bu yıl üç gazeteciye verilecek. Bu yıl ilk kez verilecek Prof. Dr. Gürhan Fişek Sosyal Politika Makale Ödüllerini alacak araştırmacılar da belli oldu. Ödüle değer görülenlere ödülleri Prof. Dr. Gürhan Fişek’in doğum günü olan 30 Mart’ta yapılacak anma etkinliğinde verilecek.

Bu yıl, “Çocuğun İnsan Hakları Ödülü’ne üç gazeteci layık görüldü. Cumhuriyet Gazetesi’nden Ozan Çepni, Cumhuriyet Gazetesinde yayımlanan, eğitimdeki dönüşüm ve dinselleşmeyi görünür kılan, laik-bilimsel eğitimi temel bir insan hakkı sorunu olarak ele alan haberleriyle ödüle değer bulundu.

Burcu Yıldırım, Evrensel Gazetesi ve Ekmek ve Gül Dergisindeki çocuk istismarını konu edinen ve istismar vakalarının takipçisi olan haberleri ile ödüle değer bulundu. Ödüle değer bulunan üçüncü gazeteci ise Ercüment Akdeniz oldu. Akdeniz, Evrensel Gazetesinde yayımlanan saya işçilerinin eylemlerine katılan çocuk işçileri odağına alan haberleri ve çocuk işçiliği sorununu sürekli gündemde tutan yazılarıyla ödüle değer bulundu.

Bu yıl ilk kez verilecek Prof. Dr. Gürhan Fişek Sosyal Politika Ödüllerini alacak araştırmacılar da belli oldu. Lisansüstü düzeyde Yonca Elma'nın “Çocuk İşçiliği: Saya İşçileri Örneği” başlıklı makalesi ve lisans düzeyinde de Murad Karabulut'un “Herkesin Gözü Önünde Kimsenin Görmediği: Refakatçi Çocuklar” başlıklı makalesi ödül kazanan çalışmalar oldu. Seçici Kurul ayrıca Rabia Asya Dalkılıç’ın “Denizli’de Yaşayan Farklı Yaş Gruplarındaki Kadınların Toplumsal Cinsiyet Algılarına Dair Metaforik Bir Çalışma” başlıklı makalesini de övgüye değer buldu.

Ödüller, 30 Mart 2019 tarihinde saat 15.30’da Kennedy Caddesi no:4 Kavaklıdere/Ankara adresinde bulunan Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu’nda düzenlenecek etkinlikte verilecek. (MEDYA SERVİSİ)