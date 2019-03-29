31 Mart yerel seçimleri için adım adım oy kullanma rehberi

Türkiye'de seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Sandık başına gitmeden önce bilmeniz gerekenler neler? Oy kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan uyarılarda, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde oy kullanırken dikkat etmeniz gereken konular şöyle sıralandı:

1- OY VERME SAATLERİ

Saat 07.00 - 16.00 arası: Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde 07.00 ile 16.00 arasında oy kullanılacaktır.

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde 07.00 ile 16.00 arasında oy kullanılacaktır. Saat 08.00 - 17.00 arası: Yukarıdaki illerin dışında kalan diğer illerde 08.00 ile 17.00 arasında oy kullanılacaktır.

2- NEREDE OY KULLANACAKSINIZ?

Sadece kayıtlı olduğunuz sandıklarda oy kullanabilirsiniz.

Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağınız, adresinize gönderilen seçmen bilgi kağıdında yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa; https://secmen.ysk.gov.tr adresinden, e-devlet kapısından veya “Seçmen Sorgulama” mobil uygulamasından kendinizin ve sizinle aynı hanede oturan yakınlarınızın oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilirsiniz.

3- T.C. KİMLİK NUMARALI KİMLİĞİNİZİ UNUTMAYINIZ!

Oy verme günü yanınıza Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini yanınızda bulundurmayı unutmayınız.

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz.

Görsel, YSK tarafından hazırlanan "Oy Kullanırken Dikkat Etmeniz Gerekenler" adlı grafik

4- OYUNUZU KULLANIRKEN

Önemli: Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır ve cezası bulunmaktadır. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir.

5- ENGELLİ SEÇMENLER

Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemez. Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremez, oy kullanma sırasında yardım edemez. (HABER MERKEZİ)

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