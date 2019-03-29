29 Mart 2019 11:10
1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil
MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, seçimden sonra hazır hale getirilmesi için 1 Nisan 2019 Pazartesi günü tatil edildi.
Fotoğraf: Pixabay
MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 31 Mart seçimlerinden sonra okulların hazır hale getirilmesi amacıyla 1 Nisan 2019 Pazartesi günü tatil edildi. (AA)
31 Mart 2019 yerel seçim yasakları neler, ne zaman başlıyor?
31 Mart 2019 yerel seçim yasakları neler, ne zaman başlıyor?
ETİKETLER: yerel seçimtatil
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