Ankara'da sanayi sitesinde Afgan işçilerin kaldığı bina yandı: 5 ölü

Ankara İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı binada yangın çıktı. 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, metruk binada Afgan işçilerin kaldığı bildirildi. Dumandan etkilenen 11 kişi, hastanelere kaldırıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Ata Sanayi Sitesi'nde Afgan işçilerin kaldığı belirtilen 3 katlı metruk binada, sabah saatlerinde yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin sardığı binada yaşayanlar, pencerelerden atlayarak kurtulmaya çalıştı. Binada mahsur kalan kişilerden bazıları, merdivenli araçla kurtarıldı. Alt katı depo, üst katı yatakhane olarak kullanılan binada yangın söndürüldü. Yangında, 5 işçi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 11 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

"KURTULMAK İÇİN BİNADAN ATLAMIŞ"

DHA'nın verdiği bilgiye göre, görgü tanığı Recep Başaran yangını görünce itfaiyeyi aradığını söyleyerek, "İçerisi plastik doluymuş, yangın kısa sürede büyüdü. Yangın sırasında 1 kişi binadan atlamış, ben atladıktan sonra yerde gördüm. Dumandan kurtulmak için kendini aşağıya atmış, başından yaralanmış, onu da ambulans götürdü" dedi.

Binada 25-30 Afgan işçinin kaldığı ve bu kişilerin topladıkları kağıt ve atıkları burada ayrıştırdıktan sonra depoladıkları belirlendi.

KAĞIT AYRIŞTIRMA VE DEPOLAMA TESİSİ OLARAK KULLANILIYORMUŞ

AA'nın verdiği bilgiye göre, Ankara Valisi Vasip Şahin, binanın kağıt ayrıştırma ve depolama tesisi olarak kullanıldığını söyledi. Vali Şahin, "Tespit edilen; 5 kişi öldü, 11 de yaralı var. Onlar şu an hastanede tedavi altında. Ayrıntılı arama yapılmış, başka bir ölü ve yaralı olmadığını söylediler. İlk bilgilere göre, yangın herhalde kağıt malzemelerin tutuşmasından kaynaklanıyor" dedi.

Yangının çıktığı binada Afgan işçilerin bulunduğu yönündeki hatırlatma üzerine Şahin, "Burada civardaki insanların söylediği o. Ama bunu cumhuriyet savcımızın gözetiminde yapılacak kimlik incelemesinden sonra açıklayabiliriz." yanıtını verdi.

Binada soğutma çalışmaları tamamlandı. Yapılan incelemeden sonra cenazeler Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı, ölenlerin kimliklerinin tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: AA