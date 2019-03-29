Saadet Partisi adayı Yurdakul, tehdit nedeniyle istifa etti iddiası

Saadet Partisinden istifa ettiğini ve Elmadağ Belediyesi başkan adaylığından çekildiğini açıklayan Nuri Yurdakul’un tehdit edildiği öne sürüldü. Milli Gazete konuya ilişkin “Saraya adam kaçırma” manşetini atarken Yurdakul'u son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ziyaret ettiği, bir süre ulaşılamayan Yurdakul'un tanımadıkları 5 kişi tarafından evine getirildiği iddia edildi.

Ekran görüntüsü: Milli Gazete

Dün Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığındaki basın toplantısında konuşan Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, istifayı Anadolu Ajansı ve TRT Haber’den öğrendiklerini belirterek “Biz dün geç saatlere kadar adayımızla görüştük... Kendi talepleriyle Cuma günü Elmadağ’da miting yapacaktık. Ama şimdi istifa ettiğine ilişkin haberlere rastladık. Adayımızın herhangi bir şekilde kendi rızasıyla istifa etmesi gibi bir durum yok” dedi.

Beyazıt, önceki gece 23.00’ten sonra Yurdakul’dan haber almadıklarını söyleyerek ailesinin bile o gece nereye gittiğini bilmediğini söyledi.

Beyazıt, “Kendisinden hiç haber alınmıyor. Yurdakul geç saatlerde eşini ve ailesini bilinmeyen bir numaradan arayarak, ‘ben adaylıktan çekiliyorum. Çıkacak haberler doğrudur’ diyor. Şunu merak ediyoruz; bir insan eşini neden bilinmeyen bir numaradan arar? Tabii, devletin tüm kurumlarına ve gücüne karşı direnmek zordur. Maalesef herkesin harcı değil” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun TRT’deki “YSK-MSK’yı tanımam” sözünü hatırlatan Beyazıt, “Bu söz ülkemizin geldiği noktayı ve içler acısı durumunu gözler önüne seriyor. Bir seçimde bir belediye kazanmak için bir seçimde 3-5 oy fazla almak için ve bir seçimde Saadet Partisinin gördüğü teveccühü kabullenememek için bir şehit babası tehdit ve şantajlarla maruz kalıyor. Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elmadağ’da bir miting gerçekleştirdi. Bugün Cumhurbaşkanı orada bir miting gerçekleştirecek. Zannediyorum ki bunun hazırlığıydı. Adaylarımızla ilgili söylentiler var. Bu yapılacak mitinge hazırlıktı.”

Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Beyazıt, basın toplantısı sonunda “Adayımızı tanımadığımız 5 kişinin evine getirdiğini biliyoruz.” dedi.

Milli Gazete’deki haberde bir gazetecinin Yurdakul’a “Genel müdürlük teklif edildiği” yönünde bir soruyu Beyazıt’a sorduğu, Beyazıt’ın da bunu doğruladığı belirtiliyor.

KARAMOLLAOĞLU: BASKI VE TEHDİT

Saadet Partisi Elmadağ Belediye Başkan Adayı Nuri Yurdakul'un istifasına ilişkin Twitter hesabından bir video yayınlayan Temel Karamollaoğlu da “Baskı ve tehditlerle yıldırmaya çalışıyorlar” dedi.

"İTTİFAKI SİNDİRMEM MÜMKÜN DEĞİLDİR" DEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

AA ve TRT, Yurdakul'un "Bir şehit babası olarak, terör örgütleriyle kol kola girmiş partilerin sadece 'yıkmak' üzerine kurulu ittifaklarını kabullenmem ve içime sindirmem asla mümkün değildir." diyerek istifa ettiğini duyurmuştu.

Cumhur İttifakı ve iktidara yakın medya organlarının CHP, İYİ Parti ve HDP ile ittifak yaptığını öne sürdüğü Saadet Partisi, Türkiye'nin tüm illerinde seçime kendi adaylarıyla giriyor. (HABER MERKEZİ)