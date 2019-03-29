Kırklareli'de 11 yaşındaki çocuğu öldüren zanlı gözaltına alındı

Kırklareli'de metruk bir binada cesedi bulunan Zeynep Esin'in (11) katil zanlısı olduğu iddia edilen kuzeni Kerem S. (28) gözaltına alındı. Yapılan otopside 11 yaşındaki çocuğun boğularak ve başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

DHA'nın haberine göre, Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada cesedi bulunan Zeynep Esin'in teyzesinin oğlu olduğu öğrenilen Kerem S. gözaltına aldı. Çocuğun amcası Sezgin Esin, gözaltına alınan Kerem S.'nin, yeğenini "Bakkala cips almaya gidelim" diyerek kandırdığını belirterek, "Gözaltına alınan Kerem S.'nin ablasının kızı ile 'Akşam eğlence var, gidelim birlikte' diyerek evden ayrılıyor. Oraya gittiğinde Zeynep'e 'Sana bakkaldan cips alacağım' diyerek kandırıp, metruk binaya götürmüş. Çocuğu kandırarak bu olayı gerçekleştiriyor" dedi.

BABASININ ATIK KAĞIT İŞÇİSİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Baba Sezer Esin'in Yayla Mahallesi'nde 2 odalı gecekonduda oturan ailesinin geçimini çöpten kağıt toplayarak sağladığı belirtildi. Mutfağı olmayan 2 odalı evde yaşam mücadelesi veren ailenin kötü şartlarda yaşadığı görüldü.

MAHALLELİ: UYUŞTURUCU KULLANIMI VE SATIŞINA KARŞI ÖNLEM ALIN

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, öldürülen Zeynep Esin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Mahallede toplanan yurttaşlar, Vali ile beraberindekilere öfkesini dile getirdi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin | Fotoğraf: DHA

Evden ayrılırken, Vali Bilgin'i karşılayanlar, mahallelerinde uyuşturucu kullanımı ve satışı olduğunu söyleyerek, önlem alınmasını ve mahallelerine güvenlik kameraları konulmasını istedi. Bilgin ise kameraların konulacağını belirterek, "Uyuşturucu ile mücadele ediyoruz. Ben geldikten sonra yaptığımız operasyonlarla önce 98, daha sonra 87 kişiyi yakaladık. Uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Uyuşturucu ile hep birlikte mücadele edeceğiz ve önüne geçeceğiz" diye konuştu.

ZANLI 13 SUÇTAN SABIKALI

Valilik binası önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Vali Bilgin, "Zanlı kızımızın ailesinden, akrabasıdır. Zanlının 13 suçtan sabıkası vardır. Konu ile adli tahkikatlar yapılmak üzere adli makamlara zanlı teslim edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma yürütülmektedir." dedi.

NE OLMUŞTU?

Kırklareli'nin Yayla Mahallesi'nde yaşayan Zeyrep Esin'den gün boyu haber alamayan ailesi 28 Mart'ta akşam saatlerinde polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine polis ekipleri kent genelinde arama çalışması başlattı. Kırklareli Valiliğinin de resmi sosyal paylaşım sitesinden duyurduğu çalışmalara, çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından Zeynep Esin'in evlerine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki, Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada cesedi bulundu. (HABER MERKEZİ)