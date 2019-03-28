Almanya, Suudi Arabistan’a silah ambargosunu uzattı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan’a silah ihracatını askıya alma kararı alan 31 Mart’a kadar geçerli olan bu kararı 30 Eylü 2019’a kadar uzattı.

Koalisyon sözleşmesindeki “Yemen’deki savaşta taraf olanlara silah satışı yapılamaz” maddesini hatırlatan SPD yönetimi, Suudi Arabistan’ın bu savaşta taraf olmasından dolayı bu ülkeye silah ihracat yasağının uzatılmasını istiyordu.

Alman silah tekelleri ise hükümete çağrı yaparak silah ambargosunu yumuşatma çağrısında bulunmuştu. “Riyad’a silah ambargosunun gevşetilmemesi durumunda bunun sanayiye çok ciddi bedelleri olacaktır” iddiasında bulunan Alman Güvenlik ve Savunma Sanayii Federal Birliği Genel Müdürü Hans Christoph Atzpodien, hükümet ortaklarından ambargonun uzatılmasının yaratacağı etkilerin iyi düşünülmesini istemişti.

Alman gazetelerinden Süddeutsche Zeitung’a (SZ) açıklamalarda bulunan Atzpodien, “Suudi Arabistan’a ambargo, biz ve Avrupalı ortaklarımız İngiltere ile Fransa'nın itibarını zedeliyor. Bu da endüstrinin Avrupa'daki işbirliği imkânlarını sınırlıyor. Daha önceleri hiç olmadığı kadar kısıtlayıcı olan silah ihracatı politikalarımız, siyasiler tarafından ivedilikle yeniden gözden geçirilmelidir” dedi.

SPD lideri ve partisinin Federal Meclis Grup Başkanı Andrea Nahles Riyad’a ambargonun altı ay daha uzatılmasından yana açıklamalarda bulunmuştu. Hristiyan Birlik Partileri ise ambargonun gevşetilmesinden yana olduklarını belirtmişti. (Köln/DHA)

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