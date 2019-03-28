Alman silah tekelleri: Riyad’a silah ambargosunu gevşetin

Alman silah tüccarları, federal koalisyon hükümeti ortaklarına 31 Mart 2019’da bitecek Suudi Arabastan’a silah ambargosunu uzatma yerine yumuşatma çağrısında bulundu.

“Riyad’a silah ambargosunun gevşetilmemesi durumunda bunun sanayiye çok ciddi bedelleri olacaktır” iddiasında bulunan Alman Güvenlik ve Savunma Sanayii Federal Birliği Genel Müdürü Hans Christoph Atzpodien, hükümet ortaklarından ambargonun uzatılmasının yaratacağı etkilerin iyi düşünülmesini istedi.

Alman gazetelerinden Süddeutsche Zeitung’a (SZ) açıklamalarda bulunan Atzpodien, “Suudi Arabistan’a ambargo, biz ve Avrupalı ortaklarımız İngiltere ile Fransa'nın itibarını zedeliyor. Bu da endüstrinin Avrupa'daki işbirliği imkânlarını sınırlıyor. Daha önceleri hiç olmadığı kadar kısıtlayıcı olan silah ihracatı politikalarımız, siyasiler tarafından ivedilikle yeniden gözden geçirilmelidir” dedi.

Federal Büyük Koalisyon ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU), Federal Güvenlik Konseyi’nde karara bağlanamayan, Riyad’a savaş malzemeleri ambargosu konusunda fazla zamana sahip değil.

SPD lideri ve partisinin Federal Meclis Grup Başkanı Andrea Nahles Riyad’a ambargonun altı ay daha uzatılmasından yana açıklamalarda bulunmuştu. Hristiyan Birlik Partileri ise ambargonun gevşetilmesinden yana. (Köln/DHA)

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