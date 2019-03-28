28 Mart 2019 22:14
Giresun'da iş cinayeti: 1 işçi hayatını kaybetti
Giresun’da havuz inşaatında çalışan bir işçi, beton pompa aracının yan yattığı sırada başına demir çarparak hayatını kaybetti.
Fotoğraf: DHA
Giresun'un Keşap ilçesinde, havuz inşaatında çalışan işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Güneyköy köyünde bir firma tarafından sürdürülen havuz inşaatında, zeminin yumuşak olması nedeniyle beton pompa aracı yan yattı.
İşçi İsa Daştan (24) beton dökülen pompanın ucundaki demir aksamın kafasına çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Giresun/AA)
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ETİKETLER: iş cinayetiGiresun
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