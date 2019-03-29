29 Mart 2019 03:10

‘Yerel yönetimlerde halkın sözü daha fazla olmalı’

İzmir’de muhtar adayları ve kitle örgütü temsilcileri ile yaklaşan yerel seçimleri ve yerel yönetimlerden beklentileri konuştuk.

‘Yerel yönetimlerde halkın sözü daha fazla olmalı’

Fotoğraf: Evrensel

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    Dilek OMAKLILAR
    İnanç BABACANOĞLU
    İzmir

    Muhtarlık seçimleri için adaylar çalışmalarını sürdürürken hem önümüzdeki dönemde mahalle sorunları ve çözümüne dair neler yapılması gerektiğini hem de yöre dernekleri ile İzmir Alevi Kültür Derneğinin yerel yönetimlerden beklentisini konuştuk.

    Karabağlar, İzmir’in en kalabalık nüfusa sahip ilçesi. Mahallenin mevcut muhtarı ve yeniden adayı olan Ali Rıza Üner, muhtarlığından bu yana birçok işe imza attığını ve mahalledeki sorunların çözümü için çabaladıklarını vurgulayarak yeni dönem hedeflerini ise şöyle sıraladı: “Mahallemizde bir merkez oluşturarak, kadınlara yönelik kurslar açmak. Mahalle sakinlerimizle, sürekli irtibat halinde kalarak onların gördüğü sorunları dile getirmelerini sağlamak ve yapacak olduğumuz anketlerle kamuoyu oluşturmak.”

    Ali Rıza Üner | Fotoğraf: Evrensel

    Karabağlar’a bağlı bir başka mahalle Refet Bele Mahallesi’nin mevcut muhtarı ve yeniden aday olan Hatice Akar ise, geçen dönem mahallelerinde okuma yazma bilmeyenler için eğitim verdiklerini ve 4 yılda 20 kişiyi ilkokul mezunu yaptıklarını belirtti. Eğitime önem verdiklerini belirten Akar, özellikle kadınların okuma yazma bilmediğini ve bunun için çabaladıklarını ekledi. Yeni dönemde de üniversite adayı öğrencilere kurs ve burs sağlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

    Hatice Akar | Fotoğraf: Evrensel

    ‘KADINLAR İKİNCİ PLANDA OLMAMALI’

    Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi Muhtar Adayı Fatma Nergiz, kadınların sesi olmak için aday olduğunu söyledi. 15 yıldır Cumhuriyet mahallesinde oturan Nergiz, aynı zamanda 12 yaşından beri tekstil işçisi. Nergiz, “Kadının sorumluluğu yalnızca çocuğuna bakıp iyi bir kreş bulmak değil. Onların fikrinin alınacağı bir yönetim anlayışını önemsiyoruz” dedi. Halkın taleplerinin en önde olması gerektiğini belirten Nergiz, “Benim bu adımım kadınları birleştirecek bir şey olacak. Biz ikinci planda olmamak için varız” diye konuştu.

    Fatma Nergiz | Fotoğraf: Evrensel

    ‘DÖNÜŞÜM OLACAKSA HALKLA BİRLİKTE YAPILMALI’

    Kemalpaşa Atatürk Mahallesi Muhtar Adayı Yavuz Artuğ da “Yaklaşık beş yıldır kentsel dönüşüme karşı Atatürk ve Soğukpınar Mahallelerinde verdiğimiz mücadele bize bu süreçte muhtarlık denen kurumun ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Kentsel dönüşüm planlarının kapalı kapılar arkasında ilerlemesi, dönüşümdeki hak sahiplerinin belirsizliği bölgedeki vatandaşları tedirgin ediyor. Dönüşüm olacaksa bunun halkı yıldırıp mecbur bıraktırarak değil halkla birlikte, rant yaratılmadan yapılmasını istiyoruz” diyerek muhtar olursa hem dönüşüme karşı hakları daha rahat anlatacaklarını hem de talepleri idarecilere resmi yollardan ileteceklerini belirtti.

    Yavuz Artuğ | Fotoğraf: Evrensel

    EŞİT YURTTAŞLIK TALEBİ

    Karlıovalılar Derneği Başkanı Kemal Kasar, “Demokratik kitle örgütlerin yerel yönetimlerde söz hakkı olmalı. Her birimizin mahallesinde mutlaka sorunlar var ve biz de bunları iletecek kişileriz. Eşit yurttaşlık temelinde yönetimler halka eşit davranmalı. Eşit yurttaşlık talebimiz en büyük beklentimizdir belediye yönetimlerinden” diye konuştu. Ayrıca Bayraklı’nın yeni kurulmuş bir ilçe olmasına rağmen iş imkanlarının daha yoğun olması gerektiğini vurguladı.

    Kemal Kasar | Fotoğraf: Evrensel

    İzmir Alevi Kültür Derneği Başkanı Mehmet Bozkurt ise “Son zamanlarda milliyetçilik üzerinden siyaset yapılıyor, umarız ki seçim sonrasında bu devam etmez. Ülkenin içinde olduğu çıkmaz, yerel yönetimleri kazandırır ama sonradan da birlikte yaşamın inşası noktasında endişemiz var. İnanç merkezi olarak sorunlarımız var. Sadece Yamanlar Cemevi olarak değil, burasının mülkiyeti Büyükşehire ait ama hizmetleri Bayraklı belediyesine ait, Bayraklı sınırları içerisinde olan inanç merkezi. Biz bizi başkasının yokluğu üzerinden var edin demiyoruz. Herkesin inancına saygılıyız. Taleplerimiz şu, eşit yurttaşlık temelinde hizmetler buraya da yapılmalı” dedi.

    Mehmet Bozkurt | Fotoğraf: Evrensel

    Çorum Dernekleri Federasyonu Başkanı İrfan Sakallı ise şeffaf, herkese eşit mesafede duran ve sivil toplum örgütlerine duyarlı bir yerel yönetim anlayışı istediklerini belirtti. Sakallı, “Sivil toplum örgütlerinin yönetimlerine belediye başkanlarının baskı kurmaması gerekir. Yöre dernekleri kentlerdeki yöre insanlarını bir araya getiren, dayanışma ağını güçlendiren önemli mecralardır. Fakat sivil toplum örgütleri zor ayakta duruyor. Belediyelerin sivil toplum örgütlerinin sorunlarını gözetmesini talep ediyoruz” dedi.

    İrfan Sakallı | Fotoğraf: Evrensel

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