Çiğli Meclis Üyesi Adayı Cihan İşçi: Tek adama karşı işçilerin sözüyüz

İzmir Çiğli Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Cihan İşçi KESK, DİSK ve Türk-İş’e bağlı sendikaların başkan ve işyeri temsilcileri ile bir araya gelerek hem onların desteğini aldı hem de seçime iki gün kala sendikaların ve işçilerin de içinde olduğu bir çalışma planladı.

Deriteks İzmir Şube binasında, Çiğli Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Cihan İşçi sendikacılarla bir araya geldi. SES, BES, Eğitim Sen 2 ve 4 No’lu Şubeler, Genel İş 2 ve 7 No’lu şubeler ile Gıda İş, Deriteks, Sağlık İş, Tez Koop İş sendikaların başkanları ve iş yeri temsilcileri ile buluşan İşçi, “Bu sistemde üçüncü bir yol görünmüyor, uluslararası tekellerin ve arkasında duran AKP iktidarı ve onun sınırları çerçevesinde olan mevcut muhalefet bugün Türkiye’de işçilere emekçilere bir şey vadetmiyor. Yerel yönetimlerde de sadece kendi çevresi ve ranta dayalı anlayışın dışında hiçbir anlayış olmuyor. Biz de hem tek adam diktatörlüğüne karşı hem de yerel yönetimlerde işçilerin de sözü olması için aday olduk” diye konuştu.

Deriteks İzmir Şube Başkanı Makum Alagöz, “Savranoğlu’dan biliyoruz, bir belediye yönetiminin işverenin nasıl yanında olup işçilerin sendikalaşmaması için neler yaptığını. Bizim Savranoğlu’daki mücadelemiz aynı zamanda Menemen ve Büyükşehir belediyelerineydi. Bugün Çiğli Belediyesi organize sanayi bölgesine işçi yönlendiriyor ama sonrasında ne oluyor, takip etmiyor. İşte Cihan bunları takip edecek. Öte yandan birçok fabrikada işçilerle birlikte çalışma yürüttük, hatta Çiğli’de örgütsüz fabrikalarda da bildiri dağıttık, örgütlenmenin de temelini attık.” dedi.

"DİĞER İLÇE BELEDİYELERİNE DE ÖRNEK OLACAK"

Sağlık İş İzmir Şube Başkanı Adem Sarıçoban, “Cihan İşçi’yi metal işçilerinden tanıyoruz. Birçok fabrikada çalışma yürüttü. İşçiler açısından umut oldu. Bizler de Cihan’ın yanındayız” diye konuştu. Tez-Koop-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Caner Fırat da İşçi ile birlikte yıllarca mücadele ettiklerini, adaylığını öğrendiklerinde çok mutlu olduklarını belirterek, “Eğer bir şeyleri başarabilirsek bu diğer ilçe belediyelere de yansır. Özellikle bu düzenin içinde işçileri temsil eden meclis üyeleri olması gerekiyor” dedi. Gıda İş Ege Bölge Başkanı Gürsel Köse İşçi’nin bu adaylığının gelecek için önemli bir adım olduğunu söyledi. Köse, “İşçiye yüzü dönük Cihan gibi arkadaşlara yaşamın her alanında ihtiyaç var, kesinlikle desteklenmeli” dedi.

"ÇİĞLİ İÇİN UMUT OLDU"

Genel İş 7 No’lu Şube Başkanı Kemal Köroğlu da, diğer adaylara bakıldığında hiçbirinin işçi olmadığını ve daha önceki seçimlerde kendi üyelerinin ön seçimle çıktığı yerlerde de Büyükşehir Belediye başkanının buna engel olduğunu söyledi. SES İzmir Şube Eş Başkanı Hülya Ulaşoğlu ise, “Her yerin bu kadar parsellendiği bir dönemde, partilerin seçime giremediği bir süreçte, Cihan bir çiçek gibi çıkıyor. KESK’ten DİSK’ten çıkan vekiller vardı, ama böylesi bir ilk. Sistem partileri içerisinde çıkıp, işçilerin sözcüsü olacağız demişler ama asla öyle yapamadılar. Demek ki Cihan gibi çıkılması gerekiyormuş” diye konuştu.

BES Şube Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Balkaya da siyasetin işçi sınıfının işi değilmiş gibi bir imaj yaratıldığını belirterek “Cihan’ın adaylığı işçilerin içinden gelen birinin siyaset yapması gerektiğini vurgulamak açısından önemli” dedi. BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven de, işçi sınıfının yerel seçimlerde adaylarını çıkarabilmesinin sermaye belediyeciliğine karşı önemini vurguladı. İZSU İş yeri temsilciliği Taner Tan ve Eğitim Sen 4 No’lu Şube Başkanı İsmail Hakkı Şimşek de halkın seçeneksiz olmadığını göstergesi olduğunu belirttiler. Genel İş 2 No’lu Şube Yöneticisi Eren Bilgen ise, “Bizlere düşen görev nasıl ki dün birçok fabrikada sendikalaşma ve ekmeğini güvence altına alma mücadelesi veriliyorsa bugün daha ilerisinden çabalamamız gerek” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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