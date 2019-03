Kardeşi ihaleyi kaybeden polis silah çekti, biber gazı sıktı

Antalya’da, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki bir kafenin ihalesi sonrası taraflar arasında kavga çıktı. İddiaya göre ihaleyi kaybeden S.E.Y’nin kardeşi Polis Memuru M.Y. tabancasını çekince, taraflar arasında tartışma çıktı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Akdeniz Üniversitesi içinde yer alan Olbia Çarşısı’nda meydana geldi. Çarşı içindeki kafe için yapılan ihaleyi alan ve kaybeden gruplar arasında tartışma çıktı. Üniforması ile ihaleyi kaybeden kardeşi S.E.Y’nin yanında gelen Polis Memuru M.Y, iddiaya göre tabancasını çekip ihaleyi kazanan kişileri tehdit etti. İhaleyi kazanan S.G. ve Y.D, karışıklık sırasında M.Y’nin elinden tabancasını aldı. Tabancasının alınmasına sinirlenen M.Y, bunun üzerine biber gazı sıktı. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine güvenlik görevlileri ve polis ekipleri geldi. Polis Memuru M.Y. ile S.E.Y, S.G. ve Y.D, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Taraflar, polis merkezinde birbirinden şikayetçi oldu. Polis hakkında idari soruşturma başlatıldığı da kaydedildi. (Antalya/DHA)