Demokrat Parti Belediye Meclis Üyesi Adaylarına saldırı

İstanbul Çekmeköy’de seçim çalışmalarını sürdüren Demokrat Parti Belediye Meclis Adaylarına AKP’li olduğunu söyleyen bir grup tarafından saldırıda bulunuldu.

Demokrat Parti Basın Merkezinin paylaştığı bilgilere göre Güngören Mahallesinde seçim çalışması yürüten Demokrat Parti Çekmeköy Meclis Üyesi Adayı Burak Dönmez ve beraberindeki ekip saldırıya uğradı. Kafasından yaralanan Dönmez önce Çamlık Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Dönmez daha sonra tedavisinin devamı için Göztepe Medikal Park Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Burak Dönmez’in saldırganlar hakkında şikayetçi olduğu bildirildi. Saldırıda Demokrat Parti Belediye Meclis Üyesi Adayı Burak Dönmez, kafasından yaralandı. Adaylar seçim çalışmaları kapsamında broşür dağıtırken gerçekleşen olayda AKP’li olduğunu söyleyen bir grup önce sözlü sataşmada bulundu. Saldırgan, daha sonrasında belinden çıkardığı tabancanın dipçiği ile kafasına vurarak Dönmez’in yaralanmasına yol açtı.

Seçim programı dahilinde İstanbul’da bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise Burak Dönmez’in durumunu yakından takip ediyor. Saldırı hakkında konuşan Uysal, “Birçok defalar uyarılarda bulunduk. Bu bir yerel seçim. Halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek, daha fazla ayrıştırıp kamplaştıracak söylemlerden liderler uzak kalmalı. Millet olarak daha geniş anlamda uzlaşıya ve birlikteliğe ihtiyacımız olan bu seçim ikliminde siyaseti; saygı ve birbirine tahammül çerçevesinde hoşgörü ile sürdürmemiz gerekir. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bu milleti ayrıştırmalarına, ötekileştirmelerine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Saldırı sonrasında Dönmez’i hastanede ziyaret eden Demokrat Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Avni Sipahi ise “Seçimi kaybedeceklerini anlayınca önce pankartlarımıza savaş açtılar. Ardından TV kanallarında yayınlanacak röportajlarımızın yayınlanmasına engel oldular. Şimdi de işi şiddete döktüler. Ancak bu baskı ve saldırılar bizi yıldırmayacak. Bizler çalışmalarımıza son güne kadar devam edeceğiz. Zafer bizim olacak” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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