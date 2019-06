"Bağımsız bir kadın aday varmış!"

Gökhan İMREK

Kayseri

Erciyes’in eteklerinde farklı bir ses yankılanıyor bugünlerde... Sanayi ve tarımın önemini koruduğu kentte, alışılagelmiş hakim anlayışların arasında “Rantçı değil halkçı belediyecilik mümkün” sloganı ezber bozuyor adeta.

Gençlerin, kadınların ve işçilerin gece gündüz demeden, coşku ve gururla yürüttüğü ve benim de birkaç gündür katılma fırsatı bulduğum çalışmalarda, sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve kadın platformunun da desteklediği Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Avukat Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, şu sözlerle özetliyor neden aday olduğunu; “Oy verin sizi kurtaralım demiyoruz, oy verin işçi ve halk meclisleriyle birlikte yönetelim.”

Seçime sayılı günler kala bilindik yalan dolan siyasetinin toplumu kuşatan ambargosunun yarattığı bıkkınlık haline rağmen, bağımsız ve emekten yana bir kadın adayın sözleri kulak vermeye değer bulunuyor. Evlerde, işçi duraklarında, sokakta, pazarda, işyerlerinde, köylerde “Bağımsız bir kadın varmış” sözleri şehri saran bir tını gibi yükseliyor adeta.

“Avşar, Çerkes, Kürt, Alevi demeden her yerde yürüttüğünüz çalışmaları görüyoruz”, “Bizim mahalleye de gelin”, “Seçimlerden sonra da kapımız açık” diyen nazik davetler ve ‘‘Partilerden bıktım ama bağımsız ise düşüneceğim” sözlerini neredeyse her gün, her yerde duyuyoruz.

Bu bir ses; işçiden, emekçiden, kapıkulu muamelesi yapılmış halktan, yok sayılan kadından, ömrünü geçim derdine adamış emekliden yana bir ses, “Birlik olursak kazanırız” sözleriyle türküye dönecek bir ses Erciyes eteklerinde.

Kayseri | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

Kayseri Adayı Eylem Sarıoğlu: Kayseri kadınların kenti olacak

Kayseri Adayı Eylem Sarıoğlu'nun gönüllü çalışanlarına polis engeli