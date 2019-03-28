28 Mart 2019 17:30
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmara denizindeki bazı seferler iptal edildi.
Fotoğraf: DHA
Olumsuz hava koşulları ve rüzgar nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
İDO
17.50-19.45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
18.45-21.45Bostancı-Yenikapı-Bandırma
BUDO
19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) (DHA)
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