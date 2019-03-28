Aliağa Gemi Söküm Tesislerinde iş kazası: 2 yaralı

Aliağa Gemi Söküm Tesislerinde bir haftada iki iş kazası gerçekleşti. Farklı firmalarda çalışan işçilerden biri ayağını kaybederken diğerinin kolu kırıldı.

Aliağa’da ölümlü iş kazalarının metal iş kolundan sonra en çok yaşandığı Gemi Söküm Tesislerinde bir hafta içinde iki farklı firmada iki işçinin yaralandığı iş kazaları meydana geldi.

Demtaş Gemi Söküm’de çalışan işçi Durmuş Soysal oksijen makinesiyle kestiği parçanın üzerine düşmesiyle ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede ayağını kaybederken, Işıksan Gemi Söküm’de çalışan Ercan Yıldız isimli işçiyse kesim yaptığı parçanın altında kalması sonucu kolunda kırık ve vücudunda ciddi derecede zedelenmelerle hastaneye kaldırıldı.

İlk müdahaleleri Aliağa Devlet Hastanesi’nde yapılan işçilerden Durmuş Soysal EMOT’a sevk edilerek ayağının kesilmesi için ameliyata alınırken, Ercan Yıldız ise göğsünden aldığı darbe nedeniyle Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. İşçilerin tedavileri sürüyor. (İzmir/EVRENSEL)