Metal işçisine enflasyon oyunu

Hasan KARA

Ankara

Son imzalanan MESS grup sözleşmesinin ikinci altı aylık zammı, şubat ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Aylara göre enflasyon farkı eylülde yüzde 6.30, ekimde yüzde 2.67, kasımda yüzde -1.44, aralıkta yüzde -0.40, ocakta yüzde 1.06, şubatta yüzde 0.16 olarak açıklandı. Bu rakamlara göre ücretlere yansıtılacak oran toplam yüzde 8.45. Metal işçileri seçimden sonra durumun daha da kötü olacağını, işten atmaların başlayacağını söylüyor.

‘ENFLASYON SEPETİ İLE BİZİM SEPETİMİZ AYNI DEĞİL’

MAN Motor fabrikasında çalışan bir işçi, “Marketler hâlâ ateş pahası, tanzim satış noktaları da çare üretemedi; üretemezdi de. Hesaplamaların yapıldığı enflasyon sepeti ile bizim alışveriş sepetimiz aynı değil. Otomobilden kalemtıraşa kadar her şey içine dahil ediliyor. Meyve, sebze, et ürünleri, ekmek gibi temel gıda maddeleri ile onları nasıl eşitleyebilirsiniz” diye soruyor. Bir sonraki sözleşmenin artık geçmiştekinin altına düşmemesi gerektiğini ifade eden işçi “Birçok şey bu pazar günü yapılacak seçimlerin sonucuna göre belli olacak” dedi.

Yine MAN fabrikasından bir başka işçi sözleşmenin çoktan eriyip gittiğini enflasyon farkının da bu ay hiç hissedilmediğini ifade etti. O da seçimlerin çok belirleyici olduğunu belirtirken, ana ağırlığının AKP seçmeni olduğu fabrika çalışanların çok önemli bir bölümünün bu seçimde Büyükşehirde Cumhur İttifakına oy vermeyeceğini gözlemlediğini ifade etti.

‘ÖNÜMÜZDEKİ SÖZLEŞME İÇİN ÖLÜMÜ GÖSTERİP, SITMAYA RAZI EDEBİLİRLER’

Başka bir MAN işçisi ise “Enflasyonun eksi çıkması tam komediydi. Benim saat ücretime aşağı yukarı 1 liralık bir zam olmuş oldu. Emeğimizin karşılığı gerçekten bu değil. Bizim ülkede emeğine göre maaş alamazsın zaten. Bir önceki sözleşmeyi çoğu işçi olumlu bulmuştu ama önümüzdeki dönem için krizi bahane edip, ölümü göstererek sıtmaya razı edebilirler. Bizim fabrikada çalışma temposu çok yoğun. Bölüm ve kısım şefleri sürekli baskı yapıyor. Mesailerle canımız çıkıyor, genç işçiler emekliliği düşünecek durumda değil. Yaşı gelenler zaten emeklilikte yaşa takıldı. O yüzden bu seçimde bir ders verme havası seziliyor. Adaletsizliğin farkına herkes yaşadıkça varıyor” diye konuştu.

‘KULAK BÜKMEK YETMEZ, DEVAMINI DA GETİRMEK LAZIM’

Türk Traktör’de çalışan bir işçi ise şunları söyledi: “İyi oldu sözleşme derken, fabrikanın üçte biri işten atıldı. Geriye kalanlar açısından iş stresi, geçim sıkıntısı devam etti. Şimdi önümüzdeki dönem seçimlerden sonra çok büyük bir kıyım olacağı dillendiriliyor. Çoğu işçi bir yandan iş arıyor. Özellikle TAİ’ye başvuran çok. Orada çalışan arkadaşlarım var, çok yoğun çalışsalar da bize göre rahat durumdalar. Çünkü savunma sanayii şu gün tek sağlam sektör durumuna geldi. Önümüzde seçimler var, fabrika içinde de bu seçime özel Cumhur İttifakına tepki var. Kulağını bükeceğiz, ders vereceğiz diyenlerin sayısı fazla. Ama kulak bükmek yetmez, devamını getirmek lazım. Sonuçta yargısından Meclisine her şey tek adama bağlı halde. O yüzden seçimlerde büyük şehirleri kaybetse bile her şeyin tek kişiye bağlı olduğu durumun aynı kalacağını görmek lazım.”

‘TRAKTÖR ÜRETİYORSUN AMA İÇERİDE SATAMIYORSUN’

Bir başka Türk Traktör işçisi ise geçmişte kendisinin de hep AKP’ye oy verdiğini anlatarak, “Ekonominin durumu yüzünden bu seçimde ne ilçede ne büyükşehirde onlara oy vermeyeceğim. Bizim fabrika özelinde konuşmak gerekirse, sen traktör üretiyorsun ama iç pazarda satamıyorsun. Neden? Çünkü çiftçiyi de bitirmişsin, tarımı dışa bağımlı hale getirmişsin. Sattığını dışarıya satıyorsun o da bir yere kadar götürüyor. Seçimden sonra da düzelmek bir yana daha kötüye gidebilir bizim işler. Mart ayında yansıyacak olan enflasyon farkı zaten komik bir rakam. Kasım ve aralık aylarında nasıl eksi çıktığını kimse anlayabilmiş değil” dedi.

‘HERKES BİR YANDAN İŞ ARIYOR’

Bir başka Türk Traktör işçisi ise bu seçimde Cumhur İttifakının da Millet İttifakının da çözüm olmayacağını düşündüğü için oy kullanmayacağını söyledi. Hayat pahalılığına çözüm getirmek için kimsenin çabalamadığını düşünen işçi, fabrikada herkesin kara kara işten çıkarmaları beklediğini söyledi. Bel fıtığı gibi sağlık sorunları olan işçilerin tedavilerinin uzun sürmesinden dolayı rahatça izin alamadığını söyleyen işçi, herkesin bir yandan iş aradığını ama önceden atılan ya da işten çıkan Türk Traktör işçisi arkadaşlarının bazılarının aylardır iş bulamadığını anlattı.

‘İŞÇİNİN CEBİNDEKİ PARAYA GÖZ DİKMİŞLER’

Bir Türk Traktör işçisi de bu seçimde oy kullanmayacağını söyledi. Ankara’yı kaybederse AKP’nin elinde kayyım atama yetkisi olduğunu düşünen işçi, “Zaten tek adamın yönetimi altındayız. Her şey onun elinin altında. O yüzden oy vermeyeceğim seçimlerde. Sözleşme meselesine gelince de ekonomik verilerin gerçek olmadığını herkes biliyor. Eylülde 6 küsur çıkınca enflasyon farkı, mart ayında 20’leri görürüz diyorduk. Belli ki o rakamları belirleyen adamlar aldığı talimatla müdahale ediyor. İşçinin cebindeki paraya göz koymuşlar resmen” dedi.

‘CNC SERTİFİKAM VAR AMA İŞ BULAMIYORUM’

Bir diğeri de kriz bahanesiyle Türk Traktör’den çıkarılan ilk işçilerden olduğunu anlatıyor: “Aylarca işsiz gezdim, şimdi de asgari ücretle çalışıyorum. CNC sertifikam olmasına rağmen başka iş bulamıyorum. Sözleşme zammına iyi demiştik ama bedelini benim gibi birçok arkadaşıma ödettiler.”