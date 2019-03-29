29 Mart 2019 04:05

Metal işçisine enflasyon oyunu

MESS sözleşmesinin ikinci altı ayında metal işçilerinin ücretlerine yansıyacak oran yüzde 8.45.

Metal işçisine enflasyon oyunu

Fotoğraf: EVRENSEL

    • Paylaş

    Hasan KARA
    Ankara

    Son imzalanan MESS grup sözleşmesinin ikinci altı aylık zammı, şubat ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Aylara göre enflasyon farkı eylülde yüzde 6.30, ekimde yüzde 2.67, kasımda yüzde -1.44, aralıkta yüzde -0.40, ocakta yüzde 1.06, şubatta yüzde 0.16 olarak açıklandı. Bu rakamlara göre ücretlere yansıtılacak oran toplam yüzde 8.45. Metal işçileri seçimden sonra durumun daha da kötü olacağını, işten atmaların başlayacağını söylüyor.

    ‘ENFLASYON SEPETİ İLE BİZİM SEPETİMİZ AYNI DEĞİL’

    MAN Motor fabrikasında çalışan bir işçi, “Marketler hâlâ ateş pahası, tanzim satış noktaları da çare üretemedi; üretemezdi de. Hesaplamaların yapıldığı enflasyon sepeti ile bizim alışveriş sepetimiz aynı değil. Otomobilden kalemtıraşa kadar her şey içine dahil ediliyor. Meyve, sebze, et ürünleri, ekmek gibi temel gıda maddeleri ile onları nasıl eşitleyebilirsiniz” diye soruyor. Bir sonraki sözleşmenin artık geçmiştekinin altına düşmemesi gerektiğini ifade eden işçi “Birçok şey bu pazar günü yapılacak seçimlerin sonucuna göre belli olacak” dedi.

    Yine MAN fabrikasından bir başka işçi sözleşmenin çoktan eriyip gittiğini enflasyon farkının da bu ay hiç hissedilmediğini ifade etti. O da seçimlerin çok belirleyici olduğunu belirtirken, ana ağırlığının AKP seçmeni olduğu fabrika çalışanların çok önemli bir bölümünün bu seçimde Büyükşehirde Cumhur İttifakına oy vermeyeceğini gözlemlediğini ifade etti.

    ‘ÖNÜMÜZDEKİ SÖZLEŞME İÇİN ÖLÜMÜ GÖSTERİP, SITMAYA RAZI EDEBİLİRLER’

    Başka bir MAN işçisi ise “Enflasyonun eksi çıkması tam komediydi. Benim saat ücretime aşağı yukarı 1 liralık bir zam olmuş oldu. Emeğimizin karşılığı gerçekten bu değil. Bizim ülkede emeğine göre maaş alamazsın zaten. Bir önceki sözleşmeyi çoğu işçi olumlu bulmuştu ama önümüzdeki dönem için krizi bahane edip, ölümü göstererek sıtmaya razı edebilirler. Bizim fabrikada çalışma temposu çok yoğun. Bölüm ve kısım şefleri sürekli baskı yapıyor. Mesailerle canımız çıkıyor, genç işçiler emekliliği düşünecek durumda değil. Yaşı gelenler zaten emeklilikte yaşa takıldı. O yüzden bu seçimde bir ders verme havası seziliyor. Adaletsizliğin farkına herkes yaşadıkça varıyor” diye konuştu.

    ‘KULAK BÜKMEK YETMEZ, DEVAMINI DA GETİRMEK LAZIM’

    Türk Traktör’de çalışan bir işçi ise şunları söyledi: “İyi oldu sözleşme derken, fabrikanın üçte biri işten atıldı. Geriye kalanlar açısından iş stresi, geçim sıkıntısı devam etti. Şimdi önümüzdeki dönem seçimlerden sonra çok büyük bir kıyım olacağı dillendiriliyor. Çoğu işçi bir yandan iş arıyor. Özellikle TAİ’ye başvuran çok. Orada çalışan arkadaşlarım var, çok yoğun çalışsalar da bize göre rahat durumdalar. Çünkü savunma sanayii şu gün tek sağlam sektör durumuna geldi. Önümüzde seçimler var, fabrika içinde de bu seçime özel Cumhur İttifakına tepki var. Kulağını bükeceğiz, ders vereceğiz diyenlerin sayısı fazla. Ama kulak bükmek yetmez, devamını getirmek lazım. Sonuçta yargısından Meclisine her şey tek adama bağlı halde. O yüzden seçimlerde büyük şehirleri kaybetse bile her şeyin tek kişiye bağlı olduğu durumun aynı kalacağını görmek lazım.”

    ‘TRAKTÖR ÜRETİYORSUN AMA İÇERİDE SATAMIYORSUN’

    Bir başka Türk Traktör işçisi ise geçmişte kendisinin de hep AKP’ye oy verdiğini anlatarak, “Ekonominin durumu yüzünden bu seçimde ne ilçede ne büyükşehirde onlara oy vermeyeceğim. Bizim fabrika özelinde konuşmak gerekirse, sen traktör üretiyorsun ama iç pazarda satamıyorsun. Neden? Çünkü çiftçiyi de bitirmişsin, tarımı dışa bağımlı hale getirmişsin. Sattığını dışarıya satıyorsun o da bir yere kadar götürüyor. Seçimden sonra da düzelmek bir yana daha kötüye gidebilir bizim işler. Mart ayında yansıyacak olan enflasyon farkı zaten komik bir rakam. Kasım ve aralık aylarında nasıl eksi çıktığını kimse anlayabilmiş değil” dedi.

    ‘HERKES BİR YANDAN İŞ ARIYOR’

    Bir başka Türk Traktör işçisi ise bu seçimde Cumhur İttifakının da Millet İttifakının da çözüm olmayacağını düşündüğü için oy kullanmayacağını söyledi. Hayat pahalılığına çözüm getirmek için kimsenin çabalamadığını düşünen işçi, fabrikada herkesin kara kara işten çıkarmaları beklediğini söyledi. Bel fıtığı gibi sağlık sorunları olan işçilerin tedavilerinin uzun sürmesinden dolayı rahatça izin alamadığını söyleyen işçi, herkesin bir yandan iş aradığını ama önceden atılan ya da işten çıkan Türk Traktör işçisi arkadaşlarının bazılarının aylardır iş bulamadığını anlattı.

    ‘İŞÇİNİN CEBİNDEKİ PARAYA GÖZ DİKMİŞLER’

    Bir Türk Traktör işçisi de bu seçimde oy kullanmayacağını söyledi. Ankara’yı kaybederse AKP’nin elinde kayyım atama yetkisi olduğunu düşünen işçi, “Zaten tek adamın yönetimi altındayız. Her şey onun elinin altında. O yüzden oy vermeyeceğim seçimlerde. Sözleşme meselesine gelince de ekonomik verilerin gerçek olmadığını herkes biliyor. Eylülde 6 küsur çıkınca enflasyon farkı, mart ayında 20’leri görürüz diyorduk. Belli ki o rakamları belirleyen adamlar aldığı talimatla müdahale ediyor. İşçinin cebindeki paraya göz koymuşlar resmen” dedi.

    ‘CNC SERTİFİKAM VAR AMA İŞ BULAMIYORUM’

    Bir diğeri de kriz bahanesiyle Türk Traktör’den çıkarılan ilk işçilerden olduğunu anlatıyor: “Aylarca işsiz gezdim, şimdi de asgari ücretle çalışıyorum. CNC sertifikam olmasına rağmen başka iş bulamıyorum. Sözleşme zammına iyi demiştik ama bedelini benim gibi birçok arkadaşıma ödettiler.”

    ÖNCEKİ HABER

    Demirtaş'ın AİHM'deki davası 18 Eylül'de görülecek
    SONRAKİ HABER

    Gazeteci Özlem Akarsu Çelik’in Halk Tv’deki programına son verildi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    İmamoğlu’nun ‘teşekkür protokolü’ ne anlama geliyor?

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Ne yereli genel bu genel!

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    TÜPRAŞ TİS’inin YHK’den geçmesini önlemek için...

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Parıl parıl parlıyordu Hermes çanta…

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Siyaset savaşa dönüştürülmemelidir

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Programlamaya nereden başlamalı-I

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    ‘Altın Çağ'ın cevherleri

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Altın hamleler
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İmamoğlu'ndan istifa açıklaması: Pazartesi günü kendilerini çağırdım
    İmamoğlu'ndan istifa açıklaması: Pazartesi günü kendilerini çağırdım

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyedeki istifalarla ilgili açıklama: Pazartesi günü kendilerini çağırdım. Sohbet edeceğiz, kararlarını konuşacağız, helalleşeceğiz.

    Yavaş: Satış ilanı verdiğimiz gayrimenkullerin TOKİ'ye devredildiği ortaya çıktı
    Yavaş: Satış ilanı verdiğimiz gayrimenkullerin TOKİ'ye devredildiği ortaya çıktı

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin hükümetten alacağı 600 milyon liraya karşılık olarak satılacak gayrimenkullerin TOKİ'ye devredildiğini açıkladı.

    “İşçiler kıdem tazminatına saldırıyı tabanda birleşerek püskürtebilir”
    “İşçiler kıdem tazminatına saldırıyı tabanda birleşerek püskürtebilir”

    Eskişehir’de DİSK, KESK ve Türk-İş’e bağlı sendikaların düzenlediği “Son Kale Kıdem Tazminatı” panelinde ortak mücadele tartışıldı.

    CHP, kazanılan belediyeleri denetlemek için kurul oluşturdu
    CHP, kazanılan belediyeleri denetlemek için kurul oluşturdu

    Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 11 büyükşehir kazanan CHP, belediye yönetimlerinin çalışmalarını denetleyecek bir kurul oluşturdu.

    305 kurumdan ortak mesaj: Kürt sorunu, barışçıl demokratik yollardan çözülmeli
    305 kurumdan ortak mesaj: Kürt sorunu, barışçıl demokratik yollardan çözülmeli

    Diyarbakır’da bir araya gelen olan Bölge Emek ve Demokrasi Platformu bileşeni 305 örgüt ortak açıklama yaptı.

    Gizli tanık teşhis edemedi ama üniversiteli Baran Barış Korkmaz 59 yıl ceza aldı
    Gizli tanık teşhis edemedi ama üniversiteli Baran Barış Korkmaz 59 yıl ceza aldı

    Üniversiteli Baran Barış Korkmaz, gizli tanık ifadesiyle 59 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aile: Baran yaşındaki bir üniversite öğrencisi ne yapmış olabilir ki 59 yıl ceza verilir? Adalet istiyoruz.

    ‘Kadın üniversitesi’ temmenisi, muhafazakar seçmeni heveslendirme girişimi
    ‘Kadın üniversitesi’ temmenisi, muhafazakar seçmeni heveslendirme girişimi

    Kadın çalışmaları yürüten Akademisyen Funda Şenol Cantek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘kadın üniversitesi’ çıkışını Evrensel’e değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    TÜPRAŞ işçileri Batman, Kırıkkale, Kocaeli ve Aliağa'da rafineriye kapandı
    TÜPRAŞ işçileri Batman, Kırıkkale, Kocaeli ve Aliağa'da rafineriye kapandı

    TÜPRAŞ işçileri ile Koç Holding arasındaki TİS görüşmelerinin patronun dayatmasıyla tıkanması ve sonuç alınamamasının ardından işçiler rafinerilere kapanma eylemine başladı.

    GÜNCELLENDİ
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor
    GÜNCELLENDİ
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) çeyrek final heyecanı sürüyor
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) çeyrek final heyecanı sürüyor
    Oyuncu Müfit Can Saçıntı: İşçi sınıfına inanıyorum
    Oyuncu Müfit Can Saçıntı: İşçi sınıfına inanıyorum
    Milan, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nden men edildi
    Milan, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nden men edildi
    GÜNCELLENDİ
    2019 Afrika Uluslar Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    2019 Afrika Uluslar Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    Bukalemun: Sevgi ve nefret ekseninde bir kardeşlik hikayesi
    Bukalemun: Sevgi ve nefret ekseninde bir kardeşlik hikayesi
    11. Cumhurbaşkanı Gül: Mutlak otorite sürdürülemez
    11. Cumhurbaşkanı Gül: Mutlak otorite sürdürülemez

    Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘otorite’ göndermesinde bulundu.

    Suudi Arabistan'daki inşaat işçileri seslerini duymayan yetkililere sırt çevirdi
    Suudi Arabistan'daki inşaat işçileri seslerini duymayan yetkililere sırt çevirdi

    Suudi Arabistan’da ücret alacakları için grev başlatan Türkiyeli inşaat işçileri seslerini duymayan yetkilileri, sırtını dönerek protesto etti.

    İmamoğlu: Esenler Otogarı'nın hızlıca taşınma ve dönüşmesini yapacağız
    İmamoğlu: Esenler Otogarı'nın hızlıca taşınma ve dönüşmesini yapacağız

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Esenler Otogarı'nı, hızlıca taşınma ve dönüşmesini yapıp, yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceğiz.

    ATK, Hantaş cinayetinde şüpheli polisin atışını tespit edemedi
    ATK, Hantaş cinayetinde şüpheli polisin atışını tespit edemedi

    Recep Hantaş’ın ölümüne ilişkin olay yeri görüntülerini inceleyen adli tıp, kurşunun hangi polisin silahından çıktığını tespit edemedi.

    Cumartesi Anneleri 744. hafta Ahmet Demiray'ın akıbetini sordu
    Cumartesi Anneleri 744. hafta Ahmet Demiray'ın akıbetini sordu

    Cumartesi Anneleri, 744. kez gerçekleştirdikleri eylemde gözaltında kaybedilen Ahmet Demiray’ın faillerini sordu.

    G20 Zirvesi: Yeni bir anlaşma yok
    G20 Zirvesi: Yeni bir anlaşma yok

    Ticaret savaşı, küresel ısınma, ve göç hareketlerinin gündeme geldiği G20 Zirvesi yeni bir anlaşma sağlanmadan dağıldı.

    Bakanlık ÇED raporunu onayladı: 7 kent ‘siyanür’ tehdidi altında
    Bakanlık ÇED raporunu onayladı: 7 kent ‘siyanür’ tehdidi altında

    Murat Dağında siyanürlü altın araması için hazırlanan ÇED raporu onaylandı. Bölgedeki su kaynakları ve bu kaynakların ulaştığı 7 kent tehdit altında.

    BM: Yemen'de çatışmalar 7 bin 500 çocuğun ölümüne yol açtı
    BM: Yemen'de çatışmalar 7 bin 500 çocuğun ölümüne yol açtı

    BM raporuna göre Yemen'de 2013’ten bu yana süren çatışmalarda 7 bin 508 çocuk hayatını kaybetti.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan: Yaptırım olmayacağını Trump’tan duymuş olduk
    Erdoğan: Yaptırım olmayacağını Trump’tan duymuş olduk

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G20 zirvesinde ABD, Rusya, Almanya, İngiltere ve Endonezya liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

    Mülteci kurtarma gemisi Sea-Watch 3'ün kaptanı İtalya’da tutuklandı
    Mülteci kurtarma gemisi Sea-Watch 3'ün kaptanı İtalya’da tutuklandı

    43 mültecinin bulunduğu gemiyle Lampedusa limanına ulaşan mülteci kurtarma gemisi Sea-Watch 3'ün kaptanı Carola Rackete, İtalyan polisi tarafından tutuklandı.

    Yüksek İstişare Kurulu üyelerine göreve başlamadan zam
    Yüksek İstişare Kurulu üyelerine göreve başlamadan zam

    Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin alacağı maaşın 13 bin liradan 18 bin liraya çıkarıldığı iddia edildi.

    Kiraz üreticileri alım fiyatına tepkili: Maliyeti karşılamıyor
    Kiraz üreticileri alım fiyatına tepkili: Maliyeti karşılamıyor

    Konya Ereğli’deki beyaz kiraz üreticisi köylüler, 2 liralık alım fiyatının maliyeti bile karşılamadığını söyleyerek tepki gösterdi.

    Melih Gökçek, kullanmadığı fincan takımına 156 bin lira harcamış
    Melih Gökçek, kullanmadığı fincan takımına 156 bin lira harcamış

    Melih Gökçek’in belediye başkanlığı döneminde ANFA Altınpark Şirketi’nin kullanılmayan lüks fincan takımlarına 156 bin lira harcadığı ortaya çıktı.

    'İmamoğlu'nu kabul etmiyorum' diyen İSPARK müdürü istifa etti
    'İmamoğlu'nu kabul etmiyorum' diyen İSPARK müdürü istifa etti

    İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi olan Hüseyin Hacıoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun göreve başlamasıyla istifa ettiğini duyurdu.

    Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü: Türk hedefleri düşman hedeflerdir
    Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü: Türk hedefleri düşman hedeflerdir

    General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’nun sözcüsü Ahmed Mismari, Türkiye'ye ait gemilerin düşman hedef olarak tanımlandığını açıkladı.

    Ekrem İmamoğlu'dan Gezi davası açıklaması: İddialar gerçeği yansıtmıyor
    Ekrem İmamoğlu'dan Gezi davası açıklaması: İddialar gerçeği yansıtmıyor

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan Gezi Direnişi davası açıklaması: İddialar gerçeği yansıtmıyor.