AKP’nin işsizlikle tehdit ettiği Mazgirt halkı seçeneksiz değil!

Deniz KAR

Dersim

Dersim’in Mazgirt ilçesi, merkez nüfusu 1500 olan, çarşısı birkaç esnaf ve devlet dairesinin yan yana gelişiyle oluşan, çarşıdan 5 dakika yürümeye kalksan dağa taşa kavuştuğun, herkesin akraba, bazısının küskün olduğu bir yer. 10 sene önce ilçe merkezinin nüfusu 5 bin iken işsizlik ve çatışma ortamı nedeniyle kala kala 1500 kişi kalmış. Bu 1500’ün 400’ü ise polis, uzman çavuş ve onların aileleri. AKP’nin seçim hesaplarına bağlı olarak önceki seçimlerde kütüğü burada olmayan kolluk güçlerinin büyük bir bölümü kütüğünü buraya aldırmış durumda.

"GÜÇLÜ BİR İTTİFAK KURULDU"

Mazgirt halkı ‘Oylar bölünüyor, tek bir aday etrafında birleşilseydi AKP’nin hiç şansı olmazdı’ diye konuşuyor. AKP’nin yanı sıra ilçede CHP, İYİ Parti, TKP ve Devrimci Güç Birliğinin adayları var. İlçede HDP çatısından Ali Ekber Saratlı’yı aday gösteren Devrimci Güç Birliği, Mazgirt halkına ‘Birlikte kazanacağız, birlikte yöneteceğiz’ diyor. Oyların bölünmesine gösterilen halk tepkisine, Devrimci Güç Birliği, devrimci-demokrat güçlerin en geniş birliği yönünde çaba gösterdiklerini ve oluşturulan birliğin bu çabanın bir sonucu olduğunu anlatarak yanıt veriyor.

"EN BÜYÜK SORUN İŞSİZLİK VE YOKSULLUK"

Mazgirt’i iki dönemdir Ovacık Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu ile aynı siyasi gelenekten (SMF-Sosyalist Meclisler Federasyonu) gelen Tekin Türkel yönetiyor. SMF, bu dönem Mazgirt’te de TKP çatısıyla seçime giriyor. Ancak halk, SMF’li belediye başkanını da sorunlarına çözüm bulma konusunda önceki belediyelerden farklı olmamakla eleştiriyor ve “Belediyenin hiçbir faydasını görmedik, 3 milyon liradan fazla borcun olduğu söyleniyor, bu kadar para nereye gitti’’ diye soruyor. En büyük sorunun işsizlik ve yoksulluk olduğu bunun sonucunda göçlerin katlanılamaz hale geldiği, Mazgirt halkı tarafından her fırsatta dile getiriliyor. AKP, halkın işsizlik ve yoksulluğunu fırsata çevirmek için AKP’ye üye olma şartıyla 30-40 civarında Mazgirtliyi İŞKUR üzerinden işe aldı.

AKP KAZANMADIĞI İÇİN YATIRIM YAPILMIYOR

AKP’nin bugüne kadar belediyeyi kazanamadığı için buraya yatırım yapılmadığını söyleyen halk, yoğun göçün tek sebebinin işsizlik olmadığını, çatışmalı sürecin de önemli bir etkiye sahip olduğunu dile getiriyor. Zaten birkaç sokağa sahip olan ilçe merkezinde, emniyete ait akrepler, ekip araçları, omuzlarında ağır makineli tüfeğiyle jandarmalar kol geziyor. HDP’nin kazanması halinde kayyım atanacağı söylentilerine rağmen halkın azımsanmayacak bir kesimi iradesine sahip çıkmak için Devrimci Güç Birliğine oy vereceğini belirtiyor.

SORUNLAR HALKLA BİRLİKTE ÇÖZÜLECEK

Mazgirt halkı barış ortamının yeniden sağlanmasını, doğa tahribatına son verilmesini ve üretimin canlandırılmasını istiyor. Devrimci Güç Birliği Adayı Ali Ekber Saratlı yaptıkları ev ziyaretlerinde belediyecilik konusunda güvenleri sarsılmış olan Mazgirt halkına seçeneksiz olmadıklarını anlatıyor. AKP tehlikesine karşı yurttaşların Devrimci Güç Birliğinde birleşmesi gerektiğini vurgulayan Saratlı, “Kadınların ve erkeklerin eşit şekilde temsil edileceği, mahallelerde kurulan halk meclisleriyle halkın kendisini yöneteceği bir belediyecilik anlayışını hayata geçireceğiz” diyor. Saratlı, demokratik-halkçı belediyecilik anlayışıyla başta işsizlik ve göç olmak üzere halkın sorunlarına halkla birlikte çözüm olmaya çalışacaklarını söylüyor.

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