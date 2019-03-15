15 Mart 2019 14:08
Sivas'ta belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?
2019 yerel seçimlerinde Sivas'ta belediye başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?
Sivas Kongre Müzesi | Fotoğraf: Haluk Çömertel/Wikimedia Commons (CC BY 3.0)
Sivas, 2018 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde, merkez ilçe ile beraber toplam 17 ilçenin 15'inde AKP'nin kazandığı bir kent. Cumhurbaşkanı seçiminde ise Recep Tayyip Erdoğan oyların %72'sini alırken Muharrem İnce %19, Meral Akşener de %6 oy almıştı.
Sivas, AKP ve MHP'nin ayrı adaylar gösterdiği, CHP ve İYİ Partinin ise Millet İttifakı adayları ile seçime girdiği bir kent.
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SİVAS'TA HANGİ PARTİ KİMLERİ ADAY GÖSTERDİ?
AKP: Hilmi Bilgin
CHP: Ali Akyıldız (Millet İttifakı adayı)
MHP: Memet Er
SP: Melih Seçilmiş
BTP: Yunus Çınar
BBP: Doğan Ürgüp
TKP: Cem Taylan Erden
VP: Cumhur Akbulut
DSP: Recep Bozdağ