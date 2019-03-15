Sivas'ta belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Sivas, 2018 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde, merkez ilçe ile beraber toplam 17 ilçenin 15'inde AKP'nin kazandığı bir kent. Cumhurbaşkanı seçiminde ise Recep Tayyip Erdoğan oyların %72'sini alırken Muharrem İnce %19, Meral Akşener de %6 oy almıştı.

Sivas, AKP ve MHP'nin ayrı adaylar gösterdiği, CHP ve İYİ Partinin ise Millet İttifakı adayları ile seçime girdiği bir kent.

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SİVAS'TA HANGİ PARTİ KİMLERİ ADAY GÖSTERDİ?

AKP: Hilmi Bilgin

CHP: Ali Akyıldız (Millet İttifakı adayı)

MHP: Memet Er

SP: Melih Seçilmiş

BTP: Yunus Çınar

BBP: Doğan Ürgüp

TKP: Cem Taylan Erden

VP: Cumhur Akbulut

DSP: Recep Bozdağ

SİVAS'TA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NE OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SİVAS SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SİVAS SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU SİVAS SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ SİVAS SONUÇLARI