‘Belediyeler öğrencilerin barınma sorununa el atmalı’

Burak AKCAN

Kocaeli

Kocaeli Üniversitesi Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden biri. Üniversite öğrencilerinin de bu kentin yönetiminden beklentileri var: Kentin öğrenciler için yaşanılabilir bir hale gelmesi. Peki bu ne demek?

Üniversite öğrencileri, barınmadan güvenliğe pek çok sıkıntı yaşıyor ve yönetimlerin bu sorunlara el atmasını istiyor. Ayrıca, kentte kültür sanat etkinliklerinin artırılmasını da talep ediyor.

Yerel yönetimlerin gençler için önemini ve yerel yönetimlerden taleplerini konuştuk.

KÜLTÜREL ALANLAR ARTMALI

Gazetecilik 3. Sınıf Öğrencisi Anıl belediyelerin halk için hizmet üretmesi gerektiğini savunuyor. Anıl, “Ülkemize yerleşen çıkarcı-bencil zihniyet kendisini belediyecilik noktasında da var ediyor. Bu yüzden belediyeler halka hizmet için değil, bir zenginleşme aracı olarak görülüyor. Yaptıkları proje ihalelerinde her türden usulsüzlükler yaşanıyor. Beş yılın sonunda ise uçan kuşa borcu olan bir belediye çıkıyor ortaya. Bu durum yalnızca mevcut iktidar belediyeleri için değil, tüm düzen partileri için geçerlidir” diyor. Anıl üniversitenin merkezde olmasıyla beraber sosyal kültürel etkinliklerin arttırılması gerektiğini düşünüyor. Anıl, ayda bir kere sinema ya da tiyatroya gitse mutlu olduğunu söyleyerek “Belediyeler gençler için kültür-sanat kartları hazırlayabilir. Böylece tiyatro, sinema, sergi, müze gibi yerlere ücretsiz giriş yapabiliriz” diyor.

Seçimlerden umutsuz olduğunu söyleyen Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencisi Berfin ise adayların vaatlerini mantıklı bulmuyor. Belediyelerin gençliğe istihdam alanı açması gereken yerler olduğunu söyleyen Berfin, açılan kursların gençlere iş bulma ümidi verdiğini ama aynı zamanda yetersiz olduğunu düşünüyor:

“Şehrimizde genç nüfus çok fazla, bunda üniversitenin de etkisi var tabii. Belediye bunun için gençlik alanları oluşturmalı. Sosyal kültürel etkinliklerin gerçekleştiği, temel ihtiyaçlarımızı karşılayabildiğimiz yerler olmalı. Ama bunlar yapılırken gençlik üzerinden rant sağlanmadan yapılmalı.”

GÜVENLİK KONUSUNDA ENDİŞE

Felsefe Bölümü Öğrencisi Sevilay ise huzurlu ve güvenli bir kentte yaşamak istiyor. Yurdu ile otobüs durağı arasındaki yolun ışıklandırmasının kötü olmasının kendisini tedirgin ettiğini belirtiyor ve “Akşamları belli bir saatten sonra kent uykuya dalıyor ve kendimi güvende hissedemiyorum. Birçok yerde de ışıklandırmalar yetersiz kalıyor” diyor.