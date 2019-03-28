Zorla getirme kararına tepki: Karardan vazgeçin, talebini kabul edin

Öcalan’ın üzerindeki tecridin kaldırılması için açlık grevinde 141. günü geride bırakan Leyla Güven’in önceki gün görülen duruşmasında mahkeme zorla getirme kararı verdi. HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, kararının cinayet girişimi olduğunu belirterek, ilgilileri karardan vazgeçmeye ve Güven’in talebini kabul etmeye çağırdı.

Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in başlattığı açlık grevi eylemi 141’inci günü geride bıraktı. Aynı talepler doğrultusunda cezaevlerinde 16 Aralık 2018’de başlatılan süresiz dönüşümsüz açlık grevi ise 1 Mart itibariyle Türkiye’deki tüm cezaevlerine yayıldı.

Güven hakkında Urfa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden ancak talimatla önceki gün Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada “zorla getirilme” kararı verildi. Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

‘KARAR CİNAYET TEŞEBBÜSÜDÜR’

Kararla açlık grevlerine dair oluşan ve cezaevinden gelen ölüm haberleri ile iyice gerilen toplumsal sinir uçları ile oynamakta olduğunu ifade eden Başaran, “Bu açıdan karar en hafif deyim ile provokasyondur. Yargıyı itibarsızlaştıran ve onu kendi siyasi emelleri doğrultusunda kullanan AKP iktidarını uyarıyoruz: Bu kararı uygulama girişimi cinayet teşebbüsü olacaktır. AKP iktidarı bu tavrından vazgeçip Leyla Güven şahsında açlık grevindekilerin taleplerini kabul etmelidir. Bir kez daha bu gayrimeşru kararı tanımadığımızı belirtiyor ve ilgilileri bu tehlikeli karardan vazgeçmeye çağırıyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)

Mahkemeden Leyla Güven için zorla getirme kararı