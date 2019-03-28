Temelli'den Erdoğan'a: Keynes ve Adam Smith mezarında takla atmıştır

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Erdoğan’ın “Ben ekonomi tahsili gördüm” sözlerine atıfta bulunarak, “Bugün Keynes ve Adam Smith mezarında takla atmıştır. Ekonominin durumu bu kadar vahim. İktisatçı olarak bu kadar zul bir gün yaşamamıştım” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır'daki temasları kapsamında kentte bulunan demokratik kitle örgütü temsilcileriyle görüştü. Toplantının açılış konuşmasını yapan Sezai Temelli Erdoğan’ın bugün sarfettiği “Ben de bir ekonomistim. Keynes ve Smith’in iki ayrı yaklaşımı var. Birinin yaklaşımında enflasyon faiz doğru orantılıdır, diğerinde ters orantılıdır. Siz faizi azaltırsanız enflasyon artar, artırırsanız azalır. Diğerinde de faizi azaltırsanız azalır. Benim iddiam budur" sözlerine atıfta bulunarak şunları söyledi: “Bugün çıkmış diyor ki; 'Ben ekonomi tahsili gördüm, hocalarımız bize ekonomi cesaret ister derdi.’ Keynes ve Adam Smith'in adını anıyor. Bugün Keynes ve Adam Smith mezarında takla atmıştır. Ekonominin durumu bu kadar vahim. Ben iktisatçı olarak bu kadar zul bir gün yaşamamıştım. İktisadi olarak geldiğimiz nokta kriz halidir. Çöktürme Planları hazırlayanlar bugün bu ülkeyi çöküntüye sürüklemiştir. Tüm alanlarda bir çöküntü hali söz konusu. Dünyada, Türkiye ekonomisiyle ilgili bir karamsarlık hali söz konusu" diye konuştu.

Temelli'nin konuşmasının ardından toplantı basına kapalı bir şekilde devam etti. (Diyarbakır/MA)

TEMELLİ SUR’DA HALKLA BİR ARAYA GELDi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve belediye eş başkan adayları sabah saatlerinde Diyarbakır Sur’da Zaza Şeyhmus’un kahvesinde halkla bir araya geldi.

Kahveye gelmeden önce yurttaşlara bildiri dağıtan belediye eş başkan adaylarının seçim çalışması polislerce engellenmek istendi. Gerekçe olarak valilik kararı ile el ilanı ve HDP flamasıyla yürüyemeyecekleri bildirildi. Yaşanan tartışma ve yapılan görüşmeler sonucunda HDP’lilere izin verildi.

Tıka basa dolan kahvede yurttaşlara seslenen Temelli, “Ne zaman bir araya gelsek bir mitinge dönüşüyor” dedi. Tecride dair konuşan Temelli, “Tecride son verilmesi için Leyla Güven’in sesine, açlık grevinde olan insanların sesine ses katılmalıdır. Çünkü bu adaletsizlikten herkes etkilenmektedir. Bu adaletsizlik mücadelesine el verilmeli, güç verilmelidir. Aksi durumda kimse kendini bu hukuksuzluktan kurtaramayacaktır” dedi. Yok sayılmaya karşı bir seçenek olduklarını dile getiren Temelli, kendilerini yok sayan zihniyete gereken cevabı 31 Mart’ta vereceklerini söyledi. (Diyarbakır/EVRENSEL)