Erdoğan'ın Van mitinginin masraflarını belediye karşıladı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 26 Mart'ta gerçekleşen Van mitinginin tüm masraflarının Van Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı ortaya çıktı.

Erdoğan'ın gelişi öncesi kentteki neredeyse her bina, cadde ve sokağa Erdoğan fotoğraflarının bulunduğu belediye logolu afişler asılırken, yine mitingle ilgili tüm masrafların belediye tarafından karşılandığı belirlendi.

BELEDİYENİN ÖDEME KARARI ORTAYA ÇIKTI

Fotoğraf: MA

Van Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı içerisinde yaptığı meclis toplantısında Erdoğan'ın katılacağı mitingin tüm masraflarının karşılanmasına dönük kararın da alındığı ortaya çıktı. Belediye meclisi kararında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın (devlet başkanı sıfatıyla) ilimize yapacakları ziyaretler nedeniyle temsil, ağırlama ve tören giderlerinin karşılanmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.



Oysa Erdoğan, Van ziyareti bir protokol değil, AKP Genel Başkanı olarak partisinin seçim mitingine katılmıştı. (Van/MA)