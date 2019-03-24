Yozgat'ta belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Yozgat, yerel ve genel seçimlerde AKP'nin güçlü olduğu illerden bir tanesi. 2018 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde AKP %52 oyla sandıktan birinci parti olarak çıkmış, onu %24 ile MHP takip etmişti. 31 Mart'ta AKP ve MHP Yozgat'ta ayrı adaylar gösterirken CHP ve İYİ Parti, Millet İttifakı adaylarıyla seçime girecek.

Tarım ve hayvancılıkta önemli merkezlerden biri olan Yozgat, son yıllarda AKP'nin tarım ve hayvancılık politikaları sebebiyle üretici köylünün tepkisinin yükseldiği illerden oldu.

Yozgat’ta 194 çiftçi icra takibinde

YOZGAT'TA HANGİ PARTİ KİMLERİ ADAY GÖSTERDİ?

AKP: Celal Köse

MHP: Mehmet Erdemir

İYİ Parti: Metin Özışık (Millet İttifakı adayı)

SP: Ziya Koçak

BTP: Abdullah Güngör

DP: Abdullah Doğan

TKP: Sait Akıllı

Bağımsız: Bekir Korkmaz, Kazım Arslan

Çorum ve Yozgat şeker fabrikaları da satıldı

YOZGAT'TA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NE OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM YOZGAT SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ YOZGAT SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU YOZGAT SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ YOZGAT SONUÇLARI