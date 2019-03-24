Yozgat'ta belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?
2019 yerel seçimlerinde Yozgat'ta belediye başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?
Yozgat şehir merkezi | Fotoğraf: Matilabey/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Yozgat, yerel ve genel seçimlerde AKP'nin güçlü olduğu illerden bir tanesi. 2018 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde AKP %52 oyla sandıktan birinci parti olarak çıkmış, onu %24 ile MHP takip etmişti. 31 Mart'ta AKP ve MHP Yozgat'ta ayrı adaylar gösterirken CHP ve İYİ Parti, Millet İttifakı adaylarıyla seçime girecek.
Tarım ve hayvancılıkta önemli merkezlerden biri olan Yozgat, son yıllarda AKP'nin tarım ve hayvancılık politikaları sebebiyle üretici köylünün tepkisinin yükseldiği illerden oldu.
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YOZGAT'TA HANGİ PARTİ KİMLERİ ADAY GÖSTERDİ?
AKP: Celal Köse
MHP: Mehmet Erdemir
İYİ Parti: Metin Özışık (Millet İttifakı adayı)
SP: Ziya Koçak
BTP: Abdullah Güngör
DP: Abdullah Doğan
TKP: Sait Akıllı
Bağımsız: Bekir Korkmaz, Kazım Arslan
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