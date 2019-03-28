Basın Konseyi, Erdoğan’ın hedef aldığı Cindoruk’a destek verdi

Basın Konseyi, yaptığı yazılı açıklama ile Erdoğan’ın ''Bu sözlerin bedelini ödeyecek'' diyerek hedef aldığı Hüsamettin Cindoruk’a destek verdi.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi Hüsamettin Cindoruk’un, Halk TV’de yaptığı siyasi değerlendirmeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ''Bu sözlerin bedelini ödeyecek'' denilerek hedef alındığı ifade edilen açıklamada “Sayın Cindoruk, Türkiye’nin en kıdemli birkaç siyasetçisinden biridir. Parti başkanlığı, TBMM Başkanlığı, vekaleten Cumhurbaşkanlığı gibi en üst düzey görevleri yürütmüş bir duayen hukukçudur. Kendisi tarafından yapılan değerlendirmelerin Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yerleşik içtihatları uyarınca siyasi eleştiri hakkı kapsamında kaldığı, bu açıklamaların herhangi bir hakaret, tehdit ve hiçbir suç unsuru taşımadığı çok net ve apaçıktır” denildi.

Cumhurbaşkanının yargıya talimat verir biçimde Cindoruk'u hedef göstermesinin, demokratik gelenekler ve hukuk devleti ilkesi açısından kabul edilemez bir durum olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cindoruk’un değerlendirmeleri kişisel nitelikli görüş açıklamaları mahiyetinde olsa da üyemizin ifade özgürlüğünü ve Halk TV’nin basın özgürlüğünü korumak asli görevimiz ve en temel hakkımızdır. Basın Konseyi olarak, Yüksek Kurulumuzda Okuyucu Temsilcisi olan üyemiz Hüsamettin Cindoruk’un arkasında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

NE OLMUŞTU?

Hüsamettin Cindoruk, Halk TV'de Cüneyt Akman’ın "Zamanın Ruhu" programında, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirmişti.

Cindoruk, "Bu seçim, Cumhuriyet'in kurucu rejimi parlamenter demokrasinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden intikam seçimidir. Türkiye’de merkez sağın bu hale gelmesinin nedeni Demirel ve Özal’ın partilerini bırakıp Cumhurbaşkanlığı koltuğuna geçmesidir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Cindoruk, ayrıca “CHP, Ankara, İstanbul ve İzmir’de ilçelerde başarılı olmuş belediye başkanlarını aday yaptı. AKP ise eski bakanları yaptı. Bunun anlamı şudur: Bu şehirleri Cumhurbaşkanı olarak ben yöneteceğim diyor. O zaman bunlara merkez valisi demek lazım" ifadesini kullanmıştı. (MEDYA SERVİSİ)

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