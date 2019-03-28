28 Mart 2019 16:04
Eşini öldüren sanığa müebbet hapis istendi
Bağcılar’da boşanmak isteyen eşini öldüren Hakkı Topcu için ‘Eşi tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
Fotoğraf: DHA
İstanbul Bağcılar’da kendisinden boşanmak isteyen eşi Meral Topcu’yu sokak ortasında silahla öldüren Hakkı Topcu için ‘Eşi tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Hakkı Topcu ifadesinde, eşiyle konuşmaya gittiğini, ancak ikna edemediğini, sonrasında yaşananları hatırlamadığını iddia etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ise tutuklu yargılanan Hakkı Topcu’nun, eşi Meral Topcu’yu durdurmasıyla eylemi gerçekleştirmesi arasında 8 saniyelik bir süre bulunduğunu, dolayısıyla eşiyle konuşmak amacıyla gidip ikna edemediği iddiasının gerçek olmadığını vurgulandı. (DHA)