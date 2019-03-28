Pervin Buldan’dan Erdoğan’a: Yalanlarınız Ağrı Dağı’nı aşar

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Erdoğan’ın Ağrı’daki mitingine dikkat çekerek, “Bir sürü vaatlerde bulunmuşlar. Demiş ki Ağrı’yı uçuracağız. 17 yıldır iktidarsın niye uçurmadınız? Bunların yalanını bir araya getirsek Ağrı Dağı’nı aşar. Ağrı halkı 31 Mart’ta size güzel bir tokat atacak” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçim çalışmaları kapsamında Ağrı merkezde bulunan Dörtyol kavşağında düzenlenen mitinge katıldı. Buldan'a eşlik edenler arasında yerine kayyım atanan Ağrı Belediyesi Eşbaşkanı ve Muş Belediyesi Eşbaşkan Adayı Sırrı Sakık, Ağrı Belediyesi eşbaşkan adayları Yeliz Karaaslan ve Abdurrahman Doğar da yer aldı.

"HASTANE VAR AMA DOKTORU YOK"

Konuşmasında Ağrı’da yaşanan sorunlara dikkat çeken HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "17 yılın 13 yılını burada Ağrı’da AKP’liler yönetmesine rağmen yoksulluk bitmedi. Geldiklerinde de yoksuldu, şimdi de yoksul. Onlar geldiklerinde de burada işsizlik vardı şimdi yine var. Burada bir hastane yaptılar, o hastane binası 10 yılda tamamlandı ve içinde sadece bir tane doktor var" dedi.

"AĞRI HALKI GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALIYOR"

Buldan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Doğum oranı Ağrı’da yüksek olmasına rağmen burada sadece bir kadın doğum uzmanı olduğunu Türkiye biliyor mu? Ağrılıların şöyle bir sözü var; ‘Ağrı’da doğuyoruz, ama Erzurum ve Van yolunda ölüyoruz.'"

"Bu ilde tarımın, hayvancılığın nasıl bitirildiğini biliyoruz. İnsanlar istediği gibi ekip biçemiyor, hayvanlarını meralara götüremiyor. Ve şunu da biliyoruz, Ağrı kredi kartı borcu olan en yüksek kentlerimizden biridir. Bütün bunlar yaşanırken Ağrı halkı göç etmek zorunda kalıyor."

"YALANLARI AĞRI DAĞI’NIN BOYUNU AŞAR"

"Bunların yalanlarını bir araya getirsek inanın Ağrı Dağı’nı boyunu bile aşar. Yalan söylemekten başka bir şey yapamıyorlar. AKP’nin yalanları havada uçuşurken Ağrı halkının sefaletini görmezden gelenler şunu bilsinler ki Ağrı halkı 31 Mart’ta size güzel bir tokat atacak."

"KAYYIMLAR EL ELE TUTUŞARAK ANKARA'YA UÇACAK"

"Şunu bilsinler ki o kayyımlar 31 Mart’ta el ele tutuşacak, uçağa binecek ve Ankara’ya gidecektir. Onların hesapları sandıklarda sorulacak. Belediyeyi talan ettiler. Kayyım Ağrı belediyesine 20 trilyon borç bırakmış durumda." (HABER MERKEZİ)

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