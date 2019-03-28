İHD'den usulsüzlük ihtimaline karşı "Oyuna sahip çık" çağrısı

İnsan Hakları Derneği (İHD), 31 Mart yerel seçim süreci ihlalleri ve seçim izleme üzerine basın toplantısı düzenledi. İHD Genel Merkezinde yapılan açıklamayı okuyan İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, seçimlerde yapılabilecek usulsüzlüklere dikkat çekerek seçmenleri oy kullanmaya ve oylarına sahip çıkmaya çağırdı.

Türkdoğan, son 10 yılda Türkiye’nin nüfus artış hızı göz önüne alındığında seçmen sayısındaki 1,5 milyonluk artışın izah edilemeyeceğini söyledi.

Ulusal ve uluslararası bağımsız seçim kuruluşlarının yayınladıkları raporlarda yerel seçimlerin "adil ve demokratik bir şekilde seçim" ilkesine göre yapılamayacağı konusunda yoğun eleştiriler olduğunu söyleyen Öztürk Türkdoğan, kayyım atanan belediyeleri de hatırlattı.

Kanunlarda yapılan değişikliklerle olası hak gasplarına değinen Türkdoğan, seçmen kütüklerinde yapılan değişikliklerle sandık taşıma ve sandık birleştirme konusunda özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yaşanacak problemlere dikkat çekti.

Kolluk kuvvetlerinin seçim sırasında müdahale edebilme ihtimaline değinen Türkdoğan, “Çok büyük kavgalar çıkabilir. Sandık kurulu başkanı, en küçük bir sorun olduğunda hemen odanın dışında bulunan polisi çağırıp seçmenin uzaklaştırılmasını isteyebilir. Bunu herhangi bir seçmen de isteyebilir. Sonradan 'mühürsüz zarf veya oy pusulası var' diyerek buna geçerlilik kazandıracak bir yasal düzenleme seçimlerin manipüle edilmesine zemin oluşturmaktadır” diye konuştu.

973 SANDIK TAŞINDI VEYA BİRLEŞTİRİLDİ, 94 BİN SEÇMEN ETKİLENDİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2009 yılı Türkiye nüfusu istatistiğine göre son on yılda Türkiye nüfusunun 9,5 milyon artmasına karşın seçmen sayısının 11 milyon attığına dikkat çeken Türkdoğan, “Matematiksel olarak böyle bir şey imkansızdır. Son 10 yılda Türkiye’nin nüfus artış hızı göz önüne alındığında seçmen sayısında 1,5 milyonluk artış izah edilemez. Bu veriler bile Türkiye’deki seçmen kütüklerinin hatalı olduğunu, her türlü manipülasyona açık olduğunu göstermektedir" dedi.

Bunun yanı sıra “yığma seçmen”, “bindirme seçmen” adı altında seçmen kaydırıldığının da görüldüğünü ifade eden Türkdoğan, “Bu seçim sürecinde tamamı Doğu ve Güneydoğu’da olmak üzere 973 sandık taşınmış veya birleştirilmiştir. Bu sandıklarda oy kullanacak 98 bin seçmen etkilenmiştir” bilgilerini verdi.

"234 ADAYIN GİZLİ BİLGİLERİ SIZDIRILDI"

Türkdoğan, Türkiye’de ilk defa il ve ilçe seçim kurulları tarafından onaylanıp aday listesine konan belediye başkanı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelik adayları ile ilgili olarak "istihbarat niteliğindeki gizli verilerin" iktidar partisi tarafından ele geçirildiğini söyledi. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinden 234 adayın isimlerinin de basın yayın kuruluşlarında yer aldığını belirtti.

TRT'DE AKP VE MHP'NİN ALEYHİNE 1 DAKİKA BİLE YOK!

Türkiye’deki medyanın yüzde 90’ından fazlasının siyasi iktidarın denetimi altında olduğunu dile getiren Tükdoğan, medyanın taraflı olduğuna vurgu yaparak, TRT'nin şubat ayı dökümüne yer vererek AKP ve MHP hakkında aleyhte hiç yayın yapılmadığını söyledi. Ayrıntılı veriler ise şöyle;

“AKP, 49 saat 58 dakika 12 saniye lehte. Aleyhte yayın hiç yok. MHP, 3 saat 32 dakika 26 saniye lehte. Aleyhte yayın hiç yok. CHP, 5 saat 47 dakika 25 saniye lehte, 5 saat 56 dakika 15 saniye aleyhte. İYİ Parti, 55 dakika 32 saniye lehte, 1 saat 11 dakika 53 salise aleyhte. Cumhur İttifakı, 53 saat 30 dakika 38 saniye lehte. Aleyhte yayın yok. Millet İttifakı, 6 saat 52 dakika lehte, 7 saat 8 dakika aleyhte yayın. HDP’ ye ayrılan süreye dair ise herhangi bir bilgiye yer verilmedi.”

SEÇİM SÜRECİNDEKİ HAK İHLALLERİNİN BİLANÇOSU

Seçim sürecinde seçim bürolarına, araçlarına, adaylarına, mitinglere ve çalışanlarına yönelik baskın, saldırı, tehditleri de değerlendiren Türkdoğan, HDP'ye 9 saldırı, İYİ Parti, Saadet Partisi, TKP ve ÖDP'ye de 1'er saldırı olduğunu belirterek “Bu baskın ve saldırılarda darp edilen ve yaralanan 7 HDPliden 3'ü milletvekilidir. Yine 590 HDP'li gözaltına alınarak 66'sı tutuklandı. Seçim çalışmalarında kolluk güçleri tarafından 9 kez hak ihlali yapıldı ve 11 seçim çalışması yasaklandı” dedi.

SANDIĞA ÇAĞRI

Seçimlerin bir diğer özelliğinin aralarında 94’ü DBP’li belediye olmak üzere 101 belediyeye kayyım atanması olduğunu vurgulayan Türkdoğan, “Aslında Türkiye'de ciddi anlamda merkezi hükümetin vesayetinin altında bir seçime gidilmektedir” dedi.

İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, “Tüm seçmenlerin oy kullanma haklarını kullanabilmeleri için sandığa gitmelerini ve oylarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)