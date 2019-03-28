AKP’li aday bisiklet dağıttı, YSK suç duyurusunda bulundu

AKP Denizli Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Muhammet Subaşıoğlu seçim yasaklarını çiğneyerek Sevindik Mahallesi’nde öğrencilere bisiklet dağıttı. Dağıtım töreninin durdurulması kararı alan Merkezefendi 2. No’lu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Subaşıoğlu ve törene engel olmayan kamu çalışanları hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturma açılması talebinde bulundu.

Subaşıoğlu seçimlere birkaç gün kala ilçenin Sevindik Mahallesi’nde belediye imkanlarıyla 5. Sınıf öğrencilerine bisiklet dağıtması üzerine muhalefet partilerin ilçe başkanları, Merkezefendi 2. No’lu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına müracaat etti.

Aynahaber.net’in haberine göre 298 sayılı seçim kanununun 57. maddesini açıkça ihlal ettiği kararı alan 2. No’lu Seçim Kurulunun başkanı, iddiaya göre vakit geçirmeden Denizli Emniyet Müdürlüğüne haber verdi. İddiaya göre, polis törene engel olmadı. İlçe Seçim Kurulu, seçim yasaklarını çiğneyen Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Muhammet Subaşıoğlu ve törene engel olmayan kamu görevlileri hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulunulmasına karar verildi.

İlçe seçim kurulu promosyon ve benzeri uygulamalarla ilgili ihlalin önüne geçilmesi konusunda Denizli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına kurulun kararı doğrultusunda işlem yapmaları konusunda yazı gönderilmesine karar verildi. (HABER MERKEZİ)

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