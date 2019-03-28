Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinde hayali seçmen iddiası

AKP’li Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Değer’in eşiyle birlikte yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinde toplamda 13 seçmenin bulunduğu ortaya çıktı. Bu seçmenlerden 11’inin hayali taşıma seçmen olduğu iddiasıyla suç duyurusu gerçekleşti.

AKP’li Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Değer’in eşiyle birlikte yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinde toplamda 13 seçmenin bulunduğu ortaya çıktı. Eşi ve kendisi dışında 11 seçmenin bulunduğu Değer’in evinde gerçekte ise bu isimlerin yaşamadığı iddia edildi. 8 ayrı şehirden toplamda 13 kişinin yaşadığı hane sahibi Yunus Değer’le ilgili suç duyurusunda da bulunuldu. CHP Torbalı Parti Yöneticisi Ayhan Kaya ve Meclis Üyesi Adayı Özkan Altun Değer’in seçim kanuna ve nüfus kanuna muhalefet suçu işlediğini belirterek Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

"SEÇİM KANUNUNA AYKIRI"

21 Mart günü başvurulan şikayet metninde Değer için, "Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Değer 2019 mahalli idareler seçimleri için Torbalı ilçesinde oy kullandırmak amacıyla kendi ikametgahında; 11 kişinin yaşadığı tarafımızca haricen tespit edilmiştir. Bu aile konutunda bu kadar fiili insanın yaşıyor olması mümkün değildir. Aile konutu sahibi Yunus Değer ikametgahında yaşamayan birçok insanı sadece Torbalı ilçesinde mahalli idariler seçimlerinde oy atması için hayali olarak taşımıştır. Bu kesinlikle seçim kanununa ve nüfus kanuna acıka muhalefet etmek yoluyla suç teşkil etmektedir. Şikayet dilekçemizin kabulü ile şüpheli Yunus Değer hakkında ilgili suçlardan ve sayın başsavcılığımız tarafından tespit edilecek suçlar çerçevesinde soruşturma başlatılmasını ve şüphelinin cezalandırılması için kamu davası ikamesini talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

8 AYRI İLDEN 11 HAYALİ SEÇMEN

Değer’in evinde eşi Çiğdem Değer’in yanı sıra Kırklareli, Mardin, Urfa, Muş, Bartın, Diyarbakır ve Ankara illerinden seçmenler var. Bu isimler Cumhuriyet İlkokulunda oy verecek. (İzmir/EVRENSEL)

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