Pelin Ünker’e açılan Paradise Papers davası zaman aşımından düştü

Gazeteci Pelin Ünker’in Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan “Off-Shore Kardeşler... Kayıtlardan Bakan Albayrak ile kardeşi de çıktı”, “Enerji Bakanı Albayrak ve kardeşi de bir dönem Malta’yı tercih etmiş Off-Shore Kardeşler” başlıklı haberlerinin ardından, Enerji Bakanı Berat Albayrak ve kardeşi Serhat Albayrak’ın şikayeti üzerine açılan davada süre aşımı nedeniyle düşme kararı verildi.

Albayrak kardeşlerin şikâyetiyle “Basın yoluyla iftira” suçlamasıyla açılan davanın dördüncü duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ünker ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, Albayrak kardeşlerin avukatı ile Ahmet Çalık’ın avukatı katıldı. Duruşmayı Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda kişi izledi.

Mahkeme hakimi Nursel Bedir, Ünker’in avukatlarının düşme yönündeki taleplerini içeren dilekçeyi mahkemeye sunduklarını söyledi. Çalık’ın avukatı, Ünker hakkındaki şikayetlerini zamanında yapmış olmaları sebebiyle davanın düşme yönündeki talebi kabul etmediklerini söyledi. Albayrak kardeşlerin avukatı da, Ünker’in cezalandırılmasını istedi. Ünker’in avukatı Abbas Yalçın, şikayetin süresinde yapıldığını ancak iddianamenin hazırlanmasında dava açılması için gereken 4 aylık sürenin geçtiğini anımsatarak mahkemeden bir kez daha düşme talep etti. Yalçın, geçtiğimiz hafta Evrensel Gazetesi eski Sorumlu Yazı işleri Müdürü Çağrı Sarı’nın yine Albayrak kardeşlerin şikayeti sonucu yargılandığı davadan beraat ettiğini hatırlattı ve “Aynı suçtan bir mahkeme beraat verirken bir mahkemenin ceza vermesi hukuka uygun değildir. Esasa ilişkin süre talep ediyorum” dedi.

Çalık’ın avukatı, söz konusu davada taraf sıfatları olmadığını bu nedenle dosyaya ilişkin bilgileri olmadığını söyledi. Albayrak kardeşlerin avukatı da davaya ilişkin bilgisi olmadığını söyledi. Kararını açıklayan mahkeme zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine kararı verdi. (MEDYA SERVİSİ)

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