Ücretleri ödenmeyen TOKİ işçileri haklarını istiyor

TOKİ’nin Başakşehir’de yaptığı bir projede taşeron firma olarak iş yapan Aydur İnşaat, projenin 8 aydır bitmesine rağmen işçilerin ücretlerini ödemedi. Ücretlerinin ödenmemesine tepki gösteren işçiler, Halkalı Merkez Mahallesi, Şehit Yılmaz Özdemir Caddesi’nde bulunan satış ofisinin önünde eylem yaptı. Yaptıkları son görüşmede firma yetkililerinin ücretlerini ödemeyeceğini açıkça söylediğini belirten işçiler, bunun üzerine eylem yapma kararı aldıklarını ifade etti. Firma yetkililerine 2 saat süre veren işçiler, ücretlerinin ödenmemesi durumunda TOKİ’ye gideceklerini söyledi. (İstanbul/EVRENSEL)