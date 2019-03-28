Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman'ın cansız bedeni bulundu
22 Mart’tan beri kendisinden haber alınamayan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman’ın cansız bedeni bulundu.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman | Fotoğraf, Arda Duman'ın ailesi tarafından Twitter'da yapılan paylaşımdan alınmıştır
İstanbul'da 22 Mart’tan beri kendisinden haber alınmayan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman’ın cansız bedeni bulundu.
6 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Arda Duman için Belgrad Ormanı'nda çalışma yürüten AKUT ekipleri Arda Duman’ın cep telefonundan alınan son sinyali takip ederek çalışmalarını sürdürdü. AKUT saat 21.00 civarında Arda Duman'ın cansız bedenini buldu.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, 22 Mart'ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindiği günden beri kendisinden haber alınamıyordu. Ailesinin ihbarı üzerine 27 Mart akşam saatlerinde Duman'ı arama çalışmaları başlatıldı.
AKUT Basın İlişkileri Birimi'nden yapılan açıklamaya göre cep telefonundan son sinyal alınan bölge, sinyali sağlayan baz istasyonu vb kriterler üzerinden belirlenen alanın daraltılmasıyla 6 gündür kendisinden haber alınamayan Arda Duman’ın cansız bedeni yaklaşık 21.00 civarında AKUT ekipleri tarafından bulundu.
Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ile soruşturmaya bakan savcının olay yerindeki incelemeleri sürüyor. Duman'ın ölüm nedeninin, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiden sonra anlaşılabileceği belirtildi. (HABER MERKEZİ)