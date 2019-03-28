28 Mart 2019 14:56

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman 6 gündür kayıp

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman’dan 22 Mart’tan beri haber alınamıyor. Duman, Belgrad Ormanı'nda aranıyor.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman 6 gündür kayıp

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman | Fotoğraf, Arda Duman'ın ailesi tarafından Twitter'da yapılan paylaşımdan alınmıştır

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    Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman’dan 22 Mart’tan beri haber alınamıyor.

    DHA'nın haberine göre, son olarak Boğaziçi Üniversitesinin Kilyos Kampüsü‘nden 22 Mart günü saat 12:35’te 59RK kodlu otobüse binerken görülen Arda Duman’dan o günden beri haber alınamıyor. Ailesinin başvurusu üzerine AKUT ve AFAD ekipleri, Duman’ın telefon sinyalinin en son belirlendiği yer olan Belgrad Ormanları Neşetsuyu bölgesi civarında arama kurtarma çalışması gerçekleştiriyor.

    SOSYAL MEDYA SEFERBER OLDU

    Öte yandan ailesi ve arkadaşları sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor. Arda Duman’ın görülmesi ya da farklı bir bilgi elde edilmesi durumunda 0546 218 60 96 ya da 0551 709 24 09 başta olmak üzere telefon ile iletişim kurulmasını rica ediyorlar.

    BELGRAD ORMANI'NDA ARANIYOR

    Üniversite kampüsünden çıkarak otobüse binerken güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan Arda Duman için arama çalışmaları başlatıldı. Arda Duman için bu sabah saatlerinde de Belgrad Ormanı'nda çalışma başlatıldı. Çalışmalara AFAD ve AKUT da katılıyor.

    Çalışmalar kapsamında aramalara katılan arama kurtarma köpeği Melo'ya Arda Duman'a ait yastık kılıfı koklatıldı. Melo ile iz takibi yapan ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

    Fotoğraf: DHA

    "40 KİŞİLİK BİR EKİP ARAZİDE ARAMA YAPIYOR"

    Arama kurtarma çalışmalarına katılan AKUT Denetleme Kurulu Üyesi Mahmut Çelik, son durum hakkında bilgi verdi. Çelik, "Dün akşam 16.00 sıralarında bize ihbar geldi. Saat 18.00 gibi çalışmalar başladık. İlk olarak polis ekipleri ve bizim Eskişehir'den gelen köpekli ekibimiz devreye girdi. Onların iz takibi üzerine belirlediği noktalara arama ekiplerini gönderdik. Sabaha kadar arama yaptık. Bugün de aramalar devam ediyor. Şu anda AFAD ve AKUT'tan 40 kişilik bir ekip arazide arama yapıyor. Belirlediğimiz riskli bölgeleri arıyorlar. O aramaların sonuçlanmasını bekliyoruz. Daha sonra belirlediğimiz alanlarda aramalara devam edeceğiz. Arazideki çalışmalarımızı tamamladıktan sonra ihtiyaç duyulması durumunda gölde de uzman ekiplerle arama yapacağız" dedi. (HABER MERKEZİ)

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