Başaran: Mega projeler değil, vatandaşa yararlı işler yapacağız

Emek Partisi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran, İzmit’te Kocaeli Dayanışma Akademisi’ni (KODA) ziyaret etti. Gebze’de Mevlana Mahallesi’nde kapı kapı dolaşan Başaran, Darıca’da Tokat Turhal Çayıraltı Köyü Derneği’nde vatandaşa seslendi.

Barış bildirisine imza attıkları için 1 Eylül 2016’da yayınlanan 672 sayılı KHK ile Kocaeli Üniversitesi’nden ihraç edilen akademisyenlerin oluşturduğu KODA’yı ziyaret eden Başaran, burada, “Seçimlere ısrarla girmemizin iki nedeni vardı; ilk olarak emeğe, özgürlüğe, demokrasiye inanan kesimlerin seçeneksiz olmadığı ifade etmek istedik. Diğer bir nedense halkçı belediyeciliğin nasıl yapılması gerektiğini anlatıyoruz, vatandaş buna çok uzak. Konunun uzmanları ile çalışacağımızı, akademisyenlerle, işin ehli ile çalışacağımızı en başından bu yana söylüyoruz. Sizlerin görüş ve önerileri bizler için önemli” dedi.

"KODA HER ZAMAN ARKANIZDADIR"

Ziyarette konuşan Doç. Dr. Gül Köksal, “Kadın bir aday olmanızla, şarkınızla, sesinizle, enerjinizle güzel bir hava kattınız. Ben kentsel dönüşüm ve kültürle miras üzerine çalışıyorum. Halkın, halkların yararına kendi uzmanlık alanlarımız adına elimizden ne geliyorsa yaparız” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Nilay Etiler ise, kampanyayı yakından izlediğini belirterek, “Burası bir emekçi havzası, emekçilerin seçeneksiz bırakılmamaları, bu programın açıklanması önemli. 2014 yerel seçimlerinde buradan ben adaydım, diğer adaylara 'Bizim projelerimizi çalın, halk için yapın' demiştik. Zor, meşakkatli ama bir o kadar öğretici süreç. Elinizi taşın altına koymanız önemli bir şey” dedi. Doç. Dr. Yücel Demirer ise, “Kamu hizmetidir belediyecilik, bunu hatırlatmanız önemli. Kazanamasanız dahi en azından belli alanlarda izleme ve teşhir etme çabası içinde olunmalı. KODA her zaman arkanızdadır, her türlü yardıma açığız o noktada. Çalışmalarınızı sürdürmeniz her anlamda önemli” ifadelerini kullandı.

"İSTEDİĞİMİZ SADECE İŞ, AŞ"

Gebze’de Mevlana Mahallesi’nde kapı kapı gezerken Trabzonlu hemşehrilerinin çay teklifini geri çevirmeyen Başaran, burada yerel yönetim anlayışından bahsetti. “Bu belediyecilik anlayışını yıkmak lazım. Mega projeler değil, işçilere emekçilere yararlı işler yapmamız lazım. Kenti sizlerle birlikte yönetmek istiyoruz” diyen Başaran, destek istedi. Trabzonlu vatandaş ise AKP’ye büyük tepkinin olduğunu söyleyerek “Sorun çok. Ben geçen memlekete gittim, akrabalarımın çoğu AKP'ye oy veriyordu, bu gidişimde çok büyük tepki olduğunu gördüm. Yarı yarıya oy vermeyeceğini söyleyen vardı, her şey ortada. Ben de EYT'liyim. İstediğimiz sadece iş, aş. Bize dünyaları verin demiyoruz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

"İŞÇİLER, EMEKÇİLER, KADINLAR, GENÇLER YÖNETSİN İSTİYORUZ"

Darıca’da Kazım Karabekir Mahallesi’nde Tokat Turhal Çayıraltı Köyü Derneği’ne konuk olan Başaran, burada hayata geçirecekleri Halk Meclislerinden bahsetti. Halkın barınma, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatını düzenlemek için çalışma yapacaklarını söyleyen Başaran, “Mega projelerden bahsediyorlar, bunların halkın hayati gereksinimlerinin neresinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Ekonomik kriz bu kadar derinden hissedilirken, bu mega projelerle halkın yükünü daha da arttıracakları ortada. Biz mevcuttaki sorunların çözümü için mücadele edeceğiz. Halkın sağlığını, barınma hakkını, ekonomisini, sosyal ve kültürel hayatını düzenleme önceliği olan bir yerel yönetim anlayışına sahibiz” dedi. Dernek yöneticisi Satı Bozkurt ise, “Artık bu dünyayı elitler yönetmesin. İşçiler, emekçiler, kadınlar, gençler yönetsin istiyoruz. O yüzden yolunuz açık olsun, desteğimiz sizedir” ifadelerini kullandı. (Kocaeli/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

