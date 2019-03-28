Beyoğlu Adayı Alper Taş: Beyoğlu’yu Beyoğlulular kazanacak

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’ın seçim çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Piripaşa Mahallesi’nde gerçekleşen mitingde konuşan Alper Taş, “31 Mart’ta Beyoğlu’nda rant belediyeciliği bitecek, halk belediyeciliği başlayacak. Beyoğlu’nda bu kez kazanan Beyoğlulular olacak” dedi.

‘TOPHANE HALKI DA ‘DEĞİŞİM’ İSTİYOR’

Beyoğlu’nun 45 mahallesini de ziyaret eden Alper Taş, daha önce ziyaret ettiği Tophane semtinde bir kez daha bölge halkıyla bir araya geldi. Alper Taş bölge esnafıyla tek tek selamlaşırken, bölgede mevcut belediye başkanlığının sorunları çözemediği ve vatandaşların değişim isteğinin öne çıktığı gözlendi.

‘HALKA ASLA YALAN SÖYLEMEYECEĞİZ’

Tophane ziyaretinin ardından Piripaşa Kalaycıbahçe Meydanı’nda düzenlenen halk buluşmasına katılan Alper Taş, burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yüzlerce kişinin katıldığı buluşmada konuşan Alper Taş, “31 Mart akşamı belediyeyi kazandığımızda halkımıza asla yalan söylemeyeceğiz. Yapamayacağımız hiçbir işin sözünü vermeyeceğiz ve sözünü verdiğimiz her şeyi de yapacağız. Ayrımcılık yapmayacağız, partizanlık yapmayacağız. Kimseyi değer yargılarından, inancından, kimliğinden dolayı dışlamayacağız. Sanki hep bir anadan doğmuş gibi herkese eşit yaklaşacağız” dedi.

Halkın çıkarından başka bir çıkar peşinde koşmayacaklarını bir kez daha ifade eden Alper Taş, “İktidar korkuyu, biz ise umudu örgütlüyoruz. 31 Mart’ta Beyoğlu’nda Alper Taş, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu kazanacak. Beyoğlu’da ve İstanbul’da baharı hep beraber örgütleyeceğiz” dedi. (HABER MERKEZİ)

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