Ferhat Gürkan: Sermayenin değil, emekçilerin ihtiyaçlarını gözeteceğiz
Ankara Sincan Belediyesi bağımsız başkan adayı olan metal işçisi Ferhat Gürkan'la OSTİM'de bulunan işyerinde konuştuk.
28 Mart 2019 14:59Son Güncellenme Tarihi: 28 Mart 2019 18:56
Sincan Emek ve Demokrasi Güçleri’nin Bağımsız Belediye Başkan Adayı olan Ferhat Gürkan'la, OSTİM'de bulunan işyerinde konuştuk. OSTİM'de işçi olan Gürkan hem kendini tanıttı hem de yerel yönetim anlayışını aktararak Sincan halkıyla birlikte gerçekleştirmek istediği projelerinden bahsetti. (Evrensel WebTV)
Sincan Belediyesi'ne metal işçisi başkan adayı
Ankara'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?
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