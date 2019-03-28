50 yıllık metal işçisi Ferhat Gürkan, Sincan'da bağımsız aday oldu

Sincan Emek ve Demokrasi Güçleri’nin Bağımsız Belediye Başkan Adayı olan Ferhat Gürkan'la, OSTİM'de bulunan işyerinde konuştuk. OSTİM'de işçi olan Gürkan hem kendini tanıttı hem de yerel yönetim anlayışını aktararak Sincan halkıyla birlikte gerçekleştirmek istediği projelerinden bahsetti. (Evrensel WebTV)

Sincan Belediyesi'ne metal işçisi başkan adayı