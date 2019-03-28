DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ya hapis istemiyle dava açıldı

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçunu oluşturduğu iddiasıyla, bir yıl ile üç yıl arasında hapis istemiyle dava açıldı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi Sapanca İlçe Örgütünün 05 Haziran 2016 tarihinde, Sapanca’da düzenlediği, "Türkiye Nereye Gidiyor" konulu panelde yaptığı konuşmanın TCK 216/1. Maddesine göre halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçunu oluşturduğu iddiasıyla, bir yıl ile üç yıl arasında hapisle cezalandırılması istemiyle ceza davası açıldı. Davanın ilk duruşması 02 Nisan 2019 Salı günü, saat 09.45'de Sapanca Adliyesinde yapılacak.

Arzu Çerkezoğlu'nun iktidarı eleştirdiği ve düşüncelerini ifade ettiği için yargılandığı davaya çok sayıda kurum temsilcisinin yanı sıra, ITUC (Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu) ve EPSU (Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu) başta olmak üzere uluslararası sendikal hareketten temsilciler de katılacak. (HABER MERKEZİ)