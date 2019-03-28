CHP'li Muharrem İnce: Millet soğan alabilmek için kuyruğa giriyor

CHP'li Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Nevşehir'de tanzim satışlarını eleştirdi. İnce, "Millet soğan alabilmek için kuyruğa giriyor. Bunu varlık kuyruğu diye anlatıyorlar" dedi.

DHA'da yer alan haberde, seçim çalışmaları kapsamında Nevşehir'in Avanos ilçesine gelen Muharrem İnce, CHP'nin ilçe belediye başkan adayı Celal Alper İlbaş'a destek istedi. İlçe meydanında toplanan partililere seslenen CHP'li İnce, "Pazar günü sandığa gideceğiz. Karış karış Türkiye'yi dolaşıyoruz. Normalde meydanlara gelip, siyaset deyince geçimi konuşmaları gerekir. Türkiye'nin enflasyon, faiz, işsizlik ve dış borç gibi sorunları var. Buralara geldiğimizde mutfağı konuşmamız lazım. Bizlerin mazotu ve gübreyi konuşması gerekiyor. Memlekette et ve süt bitti. Domates, biber ve patates ise haliyle bitti. Millet soğan alabilmek için kuyruğa giriyor. Bunu varlık kuyruğu diye anlatıyorlar. Varlık kuyruğu ayrıymış, yokluk kuyruğu ise tamamen ayrıymış. O zaman yalanlar da ikiye ayrılıyor. Normal yalanlar, birde kuyruklu yalanlar var. Türkiye ekonomik krizleri gördü ama hiçbir döneminde 2 kilo soğana ihtiyacı olmadı. Bu seçimin sloganı bir tanedir. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, nasıl oy vereceksin seni soyana" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

Şirinevler tanzim satış noktasında kuyruk uzun, sinirler gergin