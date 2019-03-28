Erdoğan, Ahmet Türk'ü kastederek, "GBT'leri hazır tutuyoruz" dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ankara Atakule'de gençlerin sorularını yanıtladı. Sosyal medyadan canlı yayınlanan buluşmayı birçok televizyon kanalı da canlı verdi. Buluşmada konuşan Erdoğan, HDP'nin Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Ahmet Türk'ü kastederek "Devletten aldıkları parayı Kandil'e gönderiyorlardı. Şimdi karşı tarafın bir adayı var, teröre bulaşmış bir kişi. Biz kararlıyız. 3-5 sene bekleyemeyiz. GBT'leri hazır tutuyoruz sonuca göre adımlarımızı atacağız" dedi. Erdoğan ayrıca, "Ben de bir ekonomistim. Keynes ve Smith’in iki ayrı yaklaşımı var. Birinin yaklaşımında enflasyon faiz doğru orantılıdır, diğerinde ters orantılıdır. Siz faizi azaltırsanız enflasyon artar, artırırsanız azalır. Diğerinde de faizi azaltırsanız azalır. Benim iddiam budur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"KARŞI TARAFIN ADAYI TERÖRE BULAŞMIŞ"

"Yatırımların olmamasının nedeni terör. Mardin bir medeniyetler şehri. 3 dinin bir arada olduğu yer. Biz AK Parti iktidarı olarak farklı dinin mabetlerini ihya edip kendilerine verdik. İnşa edip teslim ettik. Yöneticileriyle aramızdaki ilişkiler de çok farklı konumda. Mardin’de artık trafiğin yer altına alındığı imkanlar oluştu. Geçmişte neden yoktu? Devletten aldıkları parayı Kandil’e gönderiyorlardı. Şimdi karşı tarafın bir adayı var, teröre bulaşmış bir kişi. Biz kararlıyız. 3-5 sene bekleyemeyiz. GBT’leri hazır tutuyoruz sonuca göre adımlarımızı atacağız."

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ FARKLI OLMAYA BAŞLADI"

"Sanatta, kültürde, ilimde, irfanda, teknolojide çok ileri noktaya gelmemiz lazım. İleri teknolojiyi yapamasaydık, şu an savunma sanayinde yüzde 20’yi yapabiliyorduk. Şimdi yüzde 70’e dayandık. O zamanlar ihracat yoktu. Şimdi savunma sanayimizde yıllık 2.5 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Buraya geldik. İnsansız hava aracı almak için oğul Bush’a söylemiştim. Durdu durdu ’48 saatte istihbaratla bu işi başlatalım’ dedi. İstihbarat da önemli ama İHA verin ki terör örgütlerinin bulunduğu koordinatları tespit edip vuralım. ‘Bunu çalışalım’ dedi. Sonra ‘Kongreden izin çıkmadı’ dediler. İsrail’den almışlardı bizden öncekiler. İsrail arıza yaptığında tamiratını yapmaz, parçasını vermez. Ne zaman biz İHA ürettik, hele hele SİHA ürettik, rahatladık. Terörle mücadelemiz farklı olmaya başladı. Şimdi üçüncü faza geçiyoruz, İHA’nın önemli bir boyutta olanını üretiyoruz. O üretildikten sonra bu işi çok daha güçlü yapacağız. İki tarafta 1,5’ar ton bombalar olacak."

MERAL AKŞENER'E: TAZMİNAT DAVASIYLA BIRAKMAYACAĞIM

Erdoğan, İYİ Partinin Genel Başkanı Meral Akşener için de şöyle konuştu: "250 bin liralık manevi tazminat davası açtım, sadece onunla bırakmayacağım. Bu iş cezai bir süreci gerektiriyorsa, ceza davası da açacağım."

"HDP, PKK'NIN SİYASET KANADIDIR"

"HDP, PKK'nın siyaset kanalıdır. Zaman zaman siyaset kanadı olmayı dahi hazmedemeyip çıkıyor kadın diyor ki sırtımızı YPG'ye PYD'ye dayadık diyor. Bunlar akıllı bir siyasetçi olsa sırtını oraya dayasan bile söyleme. Demirtaş, biz bölücü terör örgütünün başının heykelini dikeceğiz diyor. Bu adamlar şirazesinden çıkmış. Bunlara oy veren kardeşlerimizi uyarmamız lazım. Bir tanesi çıkıyor, Kürdistan'da oylar HDP'ye Batı'da da AK Parti ile MHP'ye oy yok diyor. Ülkemde Kürdistan diye bri bölge var mı? Kürdistan'ı çok seviyorsan beraberindekileri al defol Kuzey Irak'taki Kürdistan bölgesinde yaşa. Ankara, İstanbul, İzmir'de neden aday göstermediler. İttifak yaptıkları siyasi partileri zayıf düşürmemek için yaptılar. Bizim Cumhur İttifakı olarak her şeyimiz açık. MHP ile kurduğumuz ittifakın pazara kadar değil mezara kadar devamını sağlayacağız."

"DOLMABAHÇE'DE ALINAN KARARLARA SADIK KALMADILAR"

"Çözüm sürecini Dolmabahçe'deki çalışma ofisime kanaat önderlerini davet etmek suretiyle yaptık. Ama bunlar orada alınan kararlara sadık kalmadılar. Aldığımız kararların aksine hareket ettiler. Zaten bitti. Şu andaki zillet ittifakı, benim ifademle illet ittifakı, bunlarla bizimki birbirine benzer bir şey değildi. Bundan sonra aramızda böyle bir ittifakı kurmak, zaten direk onlarla oluşan bir şey değildi. Kanaat önderleriyle yapmıştık."

"TÜRK LİRASI BİRİKTİRİN, ÇOK İSABETLİ OLUR"

"Türk Lirası biriktirin, çok isabetli olur. Son olarak döviz, faiz, kur bununla ilgili operasyon ters tepti. Şimdi Türk Lirası bulamıyorlar. Ödeme yapma konusunda. Türk Lirası prim yaparken dolar ciddi manada düşmeye başladı. Biz bir defa kendimize güveniyoruz. Ekonomide iyi bir konumdayız. Uluslararası bu oyunu oynayan bankalar, seçim zamanı rapor yayınlamayacağız demeye başladılar.

"BEN DE BİR EKONOMİSTİM"

"Enflasyonda düşüş hafif de olsa başladı. Faizi aşağı düşürdükçe, enflasyon da düşecektir. Olay patates, domates, patlıcan değil. Burada asıl sıkıntı faiz konusudur. Ben de bir ekonomistim. Benim iddiam şudur, Keynes ve Smith'in farklı yaklaşımları vardır. Ters orantılı yaklaşımda siz faizi düşürürseniz enflasyon çıkar. Doğru orantılıda ise faizi düşürürseniz enflasyon düşer. Biz bunu yaparsak başarırız. Piyasadaki fiyatları da kontrol altında tutmamız lazım. Spekülatörleri de terbiye etmemiz şart. 31 Mart akşamına kadar bu iş yoluna girdi girdi, girmezse tanzim satışlar noktasında adımımızı atacağız dedik. Küçük marketlerle de bu adımı atarız. Zincir marketlerin bize yardımcı olması lazım. Sürümden kazanalım, milleti sömürmeyelim. Hal yasasıyla pazarlarda da farklı adımları atmış olacağız." (HABER MERKEZİ)

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