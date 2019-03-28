28 Mart 2019 12:08

Şişli, Keskin ve Tüzel'in katılımıyla halkçı belediyeciliği tartıştı

Şişli'de CHP’nin Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin ve EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel'in katılımıyla halkçı belediyecilik tartışıldı.

Şişli, Keskin ve Tüzel'in katılımıyla halkçı belediyeciliği tartıştı

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Emek Partisi (EMEP) Şişli İlçe Örgütü, CHP’nin Şişli Belediyesi Başkan Adayı Muammer Keskin ve EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel'in katılımıyla halkçı belediyecilik söyleşisi düzenledi. Tüzel ve Keskin, hem Şişli'de hem de ülkede rantçı anlayışa karşı olduklarını belirtti.

    "İŞSİZLİK VE EKONOMİ, 'BEKA'DAN DAHA ÇOK İLGİ ÇEKİYOR"

    Tüzel, bugünkü piyasa ekonomisi koşullarında belediye çalışmalarının işsizliğe ne ölçüde cevap verebileceğinin merak edildiğini söyledi.

    Şişli'de sağlanacak başarının önemli olduğu vurgulanırken iktidarın sürdürdüğü kara propagandanın "terörle iltisaka" kadar vardırıldığını söyledi. Tüzel, milliyetçiliği zaman zaman muhalefetin de kullandığını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yarıştan geri kalmadığını ve HDP'ye yönelik sürdürülen siyaset karşısında sessiz kalındığını belirtti.

    Milliyetçi söylemler karşısında halkın sağduyusunun önemli olduğunu belirten Tüzel, iktidarın kullandığı "beka sorunu" meselesini halkın kendine tehdit olarak görmediğini, işsizlik ve ekonominin gidişatının halkın daha çok ilgisini çektiğini anlattı.

    "Emek Partisi olarak 'Tek adama oy yok' dedik, ancak burada bırakmadık. İş, ekmek ve özgürlük talebimizi savunmaya devam edeceğiz" diyen Tüzel, Cumhur İttifakı seçimleri kazansa da kaybetse de işçi ve emekçiler başta olmak üzere halka karşı saldırıların artacağını söyledi.

    Tüzel sözlerini "Oylarımızın arkasını kovalamalı, oylarımıza sahip çıkmalı ve esas olarak bir alternatif örgütlenmeyi oluşturmalıyız" ifadeleriyle noktaladı.

    "RANT BELEDİYECİLİĞİNE KARŞI TOPLUMCU BELEDİYECİLİĞİ SAVUNACAĞIZ"

    Seçildiği takdirde yapacaklarını anlatan Muammer Keskin, seçim çalışmalarından anekdotlar aktardı.

    Siyasetin bugünden yarına yapılan bir iş olmadığını belirten Keskin, "Biz on yıldır buradaki demokrasi cephesiyle birlikteyiz. Bu salonlarda ne söylersek söyleyelim asıl olan pratiktir. Türkiye başka bir yere gidiyor, öyle bir korku imparatorluğu kuruldu ki birçok insan zaman zaman yanlışlarla doğruyu karıştırabiliyor" dedi.

    78'den beri Şişli’de yaşayan biri olarak, yerel siyasetten yana kafa yorarak halkın karşısına çıktıklarını ifade eden Muammer Keskin, "Söz karar yetki, Şişli halkının olacak" dedi.

    Rant belediyeciliğine karşı toplumcu belediyeciliği savunacaklarını belirten Keskin, belediyenin 25 yıldır soyulduğunu, eski belediye başkanlarının ranttan kazanç sağladıklarını söyledi.

    Mahalle meclislerinin kurulacağını anlatan Keskin, "Biz karar vermeyeceğiz, siz karar vereceksiniz" diyerek seçimden sonra yapacaklarını şöyle sıraladı:

    • "Mahalle meclisleri kurulacak.
    • Mahalle evleri kuracağız, bu evler o mahallede oturan tüm yurttaşlarımıza açık olacak. Hem sosyalleşme hem de toplumsal mücadelede bir ortak payda oluşturacağız.
    • Katılımcı bir bütçe yapacağız.
    • Yönetim anlayışımız kesinlikle ulaşılabilir olacak. Görevi alır almaz üç günde halledeceğiz, Probleminiz 48 saat içinde çözülecek, kesinlikle açık ve şeffaf olacağız.
    • Hesap verilebilirlik olacak.
    • Bütçeden 25 mahalle için bütçe ayrılacak."

    SÖYLEŞİ, SORU CEVAPLA DEVAM ETTİ

    Fotoğraf: Evrensel

    Söyleşi soru cevap bölümüyle devam etit. Bir Şişli belediyesi işçisi, son yaşanan iş bırakma sürecinde belediyeden kimseyi muhattap alamadıklarını, tüm kapıların kendilerine kapandığını belirtti ve Muammer Keskin'e kendisinin belediye başkanı olması durumunda nasıl olacağını sordu.

    Keskin, "Biz ekip olarak hırsızlığa karşı olacağız. Böyle bir belediyede kapıların kilitlenmesini normal görmem ama buradaki durum çok farklı. Belediyeyi içindeki bir şebeke yönetiyor, Hayri Bey yönetemiyor, o şebekenin devamı yönetiyor" yanıtını verdi. (İstanbul/EVRENSEL)

    Kuştepe’de halk yoksul, çocuklar geleceksizliğe mahkum

    Kuştepe’de halk yoksul, çocuklar geleceksizliğe mahkum

    Şişli Belediyesinde ücretleri ödenmeyen işçiler iş bıraktı

    Şişli Belediyesinde ücretleri ödenmeyen işçiler iş bıraktı

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Rusya'nın Akkuyu'ya liman hamlesi: Bölge, Rus üssü mü olacak?
    SONRAKİ HABER

    6 dil bilen yazılımcı topraksız tarımla kenevir yetiştirdi, tutuklandı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Hem kibirli, hem korkak hem de yalancılar!

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    AKP’nin taşıyıcı kolonları çatlarken!

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Savaş mantığı, irade gasbı ve mücadele zorunluluğu!

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Kudüs'ten sonra...

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Korku psikolojisi

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    İHD ve TİHV çağrısı

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Baktığı gibi bakiyler

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Hamaset yine başrolde
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    "Sanat Varsa Hayat Var" klibinde yer alan sanatçılar: Haberimiz yoktu
    "Sanat Varsa Hayat Var" klibinde yer alan sanatçılar: Haberimiz yoktu

    "Sanat Varsa Hayat Var" klibinde yer alan sanatçılar, klibin Cumhurbaşkanlığı için çekildiğinden habersiz olduklarını söyledi.

    Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman 6 gündür kayıp
    Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman 6 gündür kayıp

    Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman’dan 22 Mart’tan beri haber alınamıyor. Duman, Belgrad Ormanı'nda aranıyor.

    İstinaf, Enes ve Mahsum’un davasında beraat kararını bozdu
    İstinaf, Enes ve Mahsum’un davasında beraat kararını bozdu

    İstinaf mahkemesi, polisin attığı gaz fişekleri nedeniyle yaşamlarını yitiren Enes Ata ve Mahsum Mızrak’ın davasında verilen beraat kararını bozdu.

    Beyoğlu Adayı Alper Taş: Beyoğlu’yu Beyoğlulular kazanacak
    Beyoğlu Adayı Alper Taş: Beyoğlu’yu Beyoğlulular kazanacak

    CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, seçim çalışmaları kapsamında Tophane ve Piripaşa’da halkla bir araya geldi.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan, Ahmet Türk'ü kastederek, "GBT'leri hazır tutuyoruz" dedi
    Erdoğan, Ahmet Türk'ü kastederek, "GBT'leri hazır tutuyoruz" dedi

    Yerel seçim öncesi "Kayyım" tehditlerini sürdüren Erdoğan, HDP'li Ahmet Türk'ü kastederek "Sonuca göre adımlarımızı atacağız" dedi.

    'Krizi fırsat bilen AKP, TYP ile oy kazanmaya çalışıyor'
    'Krizi fırsat bilen AKP, TYP ile oy kazanmaya çalışıyor'

    İzmir emek ve demokrasi güçleri, AKP’nin kamu kaynaklarının kullanıldığı toplum yararına çalışma programı ile oy toplamaya çalışmasına tepki gösterdi.

    Başaran: "Mega projeler değil, vatandaşa yararlı işler yapacağız"
    Başaran: "Mega projeler değil, vatandaşa yararlı işler yapacağız"

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran, İzmit, Gebze ve Darıca’da ziyaretlerde bulundu.

    İstanbul’da birleşik ve yaygın 1 Mayıs çağrısı
    İstanbul’da birleşik ve yaygın 1 Mayıs çağrısı

    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu Girişimi, "Emeğin başkenti"nde birleşik ve yaygın 1 Mayıs kutlaması için sendikalara çağrı yaptı.

    2018 Turing Ödülü'nü yapay zekanın öncüleri kazandı
    2018 Turing Ödülü'nü yapay zekanın öncüleri kazandı
    'Osmanlıdan Günümüze Kadın Dergileri' sergisi açıldı
    'Osmanlıdan Günümüze Kadın Dergileri' sergisi açıldı
    Paul Dwyer: İrlanda ve İskoç müzikleri Anadolu müziklerine benziyor
    Paul Dwyer: İrlanda ve İskoç müzikleri Anadolu müziklerine benziyor
    Galatasaray'ın unutulmaz skoreri Paul Dawkins hayatını kaybetti
    Galatasaray'ın unutulmaz skoreri Paul Dawkins hayatını kaybetti
    "Sanatın yaratıcı gücü dünyaya renk ve anlam katar"
    "Sanatın yaratıcı gücü dünyaya renk ve anlam katar"
    Yürüyen merdivenlerde yürümeli mi yoksa ayakta mı durmalı?
    Yürüyen merdivenlerde yürümeli mi yoksa ayakta mı durmalı?
    Bornova Adayı Cengiz Kaygısız: Sağlıklı kent için halkçı belediyecilik
    Bornova Adayı Cengiz Kaygısız: Sağlıklı kent için halkçı belediyecilik

    Bornova Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Cengiz Kaygısız, Naldöken'de çimento fabrikaları ve taş ocaklarına karşı birlikte mücadele etme çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Leyla Güven’in açlık grevi 141’inci gününde
    Leyla Güven’in açlık grevi 141’inci gününde

    Leyla Güven'in tecridin kaldırılması talebiyle başlattığı açlık grevi 141'inci gününde. Avukatlar da Öcalan ile görüşmek için 802. kez başvuru yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Aynı gün görülen 3 Özgür Gündem davası da ertelendi
    Aynı gün görülen 3 Özgür Gündem davası da ertelendi

    KHK ile kapatılan Özgür Gündem ve onunla dayanışan gazetecilere yönelik açılan üç dava bugün görüldü. Davaların tamamı ertelendi.

    Rusya'nın Akkuyu'ya liman hamlesi: Bölge, Rus üssü mü olacak?
    Rusya'nın Akkuyu'ya liman hamlesi: Bölge, Rus üssü mü olacak?

    Akkuyu Nükleer Santral projesini yürüten Rus şirketinin ana sözleşmesindeki "Liman" değişikliği TBMM gündemine taşındı.

    GÜNCELLENDİ
    HDP Mardin Eş Başkan Adayı Ahmet Türk: Kayyım rövanşı için adayım
    HDP Mardin Eş Başkan Adayı Ahmet Türk: Kayyım rövanşı için adayım

    Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Ahmet Türk adaylık sürecini ve projelerini Evrensel'e anlattı.

    31 Mart yerel seçiminde oy pusulaları nasıl sayılacak?
    31 Mart yerel seçiminde oy pusulaları nasıl sayılacak?

    YSK, yerel seçimde önce belediye başkanlığı pusulalarının sayılacağını açıkladı. Oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar açılamayacak.

    Yeniden yükselişe geçen dolar 5,60'ı aştı (28 Mart 2019)
    Yeniden yükselişe geçen dolar 5,60'ı aştı (28 Mart 2019)

    Dün 5,30'lu seviyelere gerileyerek son 1 ayın en düşüğünü test eden dolar/TL bugün yükselişe geçerek 5,60'ın üzerine çıktı.

    Barış bildirisini imzalayan Hamzoğlu’nun davasında yetkisizlik kararı
    Barış bildirisini imzalayan Hamzoğlu’nun davasında yetkisizlik kararı

    Barış bildirisini imzaladığı için yargılanan Onur Hamzaoğlu’nun dosyası yetkisizlik kararı verilerek Kocaeli’ye gönderildi.

    GÜNCELLENDİ
    Malta ordusu, mültecilerin alıkoyduğu tankerin kontrolünü ele geçirdi
    Malta ordusu, mültecilerin alıkoyduğu tankerin kontrolünü ele geçirdi

    Malta ordusu, Libya açıklarında kurtarılan ve geri götürülmeyi reddeden mültecilerin alıkoyduğu "Elhiblu 1" adlı tankerin kontrolünü ele geçirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Önce sandık başına sonra sandık peşine
    Önce sandık başına sonra sandık peşine

    Seçim güvenliği kaygılarını ve yaşanan sorunları CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu ve HDP Batman Milletvekili M. Rüştü Tiryaki anlattı.

    Sarı Yelekliler'e Paris'te eylem yasağı
    Sarı Yelekliler'e Paris'te eylem yasağı

    Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Sarı Yelekliler'in 30 Mart'ta Pariste yapmayı planladığı eylemi yasakladığını açıkladı.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 28 Mart 2019 Perşembe
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 28 Mart 2019 Perşembe

    Seçime 3 gün kala seçmene yapılan çağrılar, ekonomik veriler, PKK yöneticilerinin öldürüldüğüne dair yapılan haberler ve fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

    ABD, Golan Tepeleri kararıyla BMGK'de yalnız kaldı
    ABD, Golan Tepeleri kararıyla BMGK'de yalnız kaldı

    ABD, BM Güvenlik Konseyinde tek taraflı Golan kararıyla yalnız kalırken, Konseyin diğer 14 üyesi bölgenin İsrail toprağı olmadığı konusunda birleşti.

    Kuştepe’de halk yoksul, çocuklar geleceksizliğe mahkum
    Kuştepe’de halk yoksul, çocuklar geleceksizliğe mahkum

    İstanbul Şişli Belediyesi CHP Meclis Üyesi Adayı Hacer Foggo ile Kuştepe'yi dolaştık, projelerini konuştuk.

    CHP Bilim Platformu, mülteci notları yayımladı
    CHP Bilim Platformu, mülteci notları yayımladı

    CHP Bilim Platformunun hazırladığı mülteci notları, biraz ürkek olsa da mülteciler için çözüm önerileri de sunuyor.

    Silikozis hastası işçiler: 'Ciğer filmin kötü' diye işten çıkarıldık
    Silikozis hastası işçiler: 'Ciğer filmin kötü' diye işten çıkarıldık

    İşten çıkarılan silikozis hastası maden işçileri, iddiaları kabul etmeyen şirket müdürünü yalanlıyor.