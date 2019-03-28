Şişli, Keskin ve Tüzel'in katılımıyla halkçı belediyeciliği tartıştı

Emek Partisi (EMEP) Şişli İlçe Örgütü, CHP’nin Şişli Belediyesi Başkan Adayı Muammer Keskin ve EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel'in katılımıyla halkçı belediyecilik söyleşisi düzenledi. Tüzel ve Keskin, hem Şişli'de hem de ülkede rantçı anlayışa karşı olduklarını belirtti.

"İŞSİZLİK VE EKONOMİ, 'BEKA'DAN DAHA ÇOK İLGİ ÇEKİYOR"

Tüzel, bugünkü piyasa ekonomisi koşullarında belediye çalışmalarının işsizliğe ne ölçüde cevap verebileceğinin merak edildiğini söyledi.

Şişli'de sağlanacak başarının önemli olduğu vurgulanırken iktidarın sürdürdüğü kara propagandanın "terörle iltisaka" kadar vardırıldığını söyledi. Tüzel, milliyetçiliği zaman zaman muhalefetin de kullandığını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yarıştan geri kalmadığını ve HDP'ye yönelik sürdürülen siyaset karşısında sessiz kalındığını belirtti.

Milliyetçi söylemler karşısında halkın sağduyusunun önemli olduğunu belirten Tüzel, iktidarın kullandığı "beka sorunu" meselesini halkın kendine tehdit olarak görmediğini, işsizlik ve ekonominin gidişatının halkın daha çok ilgisini çektiğini anlattı.

"Emek Partisi olarak 'Tek adama oy yok' dedik, ancak burada bırakmadık. İş, ekmek ve özgürlük talebimizi savunmaya devam edeceğiz" diyen Tüzel, Cumhur İttifakı seçimleri kazansa da kaybetse de işçi ve emekçiler başta olmak üzere halka karşı saldırıların artacağını söyledi.

Tüzel sözlerini "Oylarımızın arkasını kovalamalı, oylarımıza sahip çıkmalı ve esas olarak bir alternatif örgütlenmeyi oluşturmalıyız" ifadeleriyle noktaladı.

"RANT BELEDİYECİLİĞİNE KARŞI TOPLUMCU BELEDİYECİLİĞİ SAVUNACAĞIZ"

Seçildiği takdirde yapacaklarını anlatan Muammer Keskin, seçim çalışmalarından anekdotlar aktardı.

Siyasetin bugünden yarına yapılan bir iş olmadığını belirten Keskin, "Biz on yıldır buradaki demokrasi cephesiyle birlikteyiz. Bu salonlarda ne söylersek söyleyelim asıl olan pratiktir. Türkiye başka bir yere gidiyor, öyle bir korku imparatorluğu kuruldu ki birçok insan zaman zaman yanlışlarla doğruyu karıştırabiliyor" dedi.

78'den beri Şişli’de yaşayan biri olarak, yerel siyasetten yana kafa yorarak halkın karşısına çıktıklarını ifade eden Muammer Keskin, "Söz karar yetki, Şişli halkının olacak" dedi.

Rant belediyeciliğine karşı toplumcu belediyeciliği savunacaklarını belirten Keskin, belediyenin 25 yıldır soyulduğunu, eski belediye başkanlarının ranttan kazanç sağladıklarını söyledi.

Mahalle meclislerinin kurulacağını anlatan Keskin, "Biz karar vermeyeceğiz, siz karar vereceksiniz" diyerek seçimden sonra yapacaklarını şöyle sıraladı:

"Mahalle meclisleri kurulacak.

Mahalle evleri kuracağız, bu evler o mahallede oturan tüm yurttaşlarımıza açık olacak. Hem sosyalleşme hem de toplumsal mücadelede bir ortak payda oluşturacağız.

Katılımcı bir bütçe yapacağız.

Yönetim anlayışımız kesinlikle ulaşılabilir olacak. Görevi alır almaz üç günde halledeceğiz, Probleminiz 48 saat içinde çözülecek, kesinlikle açık ve şeffaf olacağız.

Hesap verilebilirlik olacak.

Bütçeden 25 mahalle için bütçe ayrılacak."

SÖYLEŞİ, SORU CEVAPLA DEVAM ETTİ

Fotoğraf: Evrensel

Söyleşi soru cevap bölümüyle devam etit. Bir Şişli belediyesi işçisi, son yaşanan iş bırakma sürecinde belediyeden kimseyi muhattap alamadıklarını, tüm kapıların kendilerine kapandığını belirtti ve Muammer Keskin'e kendisinin belediye başkanı olması durumunda nasıl olacağını sordu.

Keskin, "Biz ekip olarak hırsızlığa karşı olacağız. Böyle bir belediyede kapıların kilitlenmesini normal görmem ama buradaki durum çok farklı. Belediyeyi içindeki bir şebeke yönetiyor, Hayri Bey yönetemiyor, o şebekenin devamı yönetiyor" yanıtını verdi. (İstanbul/EVRENSEL)

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