Kartal'da sokak hayvanlarının öldürülmesi protesto edildi

İstanbul’un Kartal ilçesinde Uğur Mumcu Mahallesi Kültür Merkezi yakınlarında bulunan sokak hayvanlarının yiyeceklerine zehir katılarak öldürülmesini Uğur Mumcu halkı protesto etti.

"Hayvanların Yaşama Hakkına Saygı Duyalım" pankartı açan Uğur Mumcu halkı, "Hayvan sevmeyen insan sevemez" sloganlarıyla Uğur Mumcu Kültür Merkezi bölgesinde gerçekleştirdiği eylemde köpek katilinin/katillerinin açığa çıkarılmasını talep etti. Güvenlik kamera kayıtlarına dikkat çeken Uğur Mumcu halkı, zehirleme olayını kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğinin bir an önce açıklanmasını istedi.

Teknik Yapı önünde yapılan basın açıklamasında, hayvanların yaşama hakkı olduğu hatırlatılarak yaşanan köpek kıyımı kınandı. Uğur Mumcu halkına ise sokak hayvanlarına "sahip çık" çağrısı yapıldı.

Yapılan eyleme, Uğur Mumcu'da oturan yurttaşlar, CHP Uğur Mumcu Mahalle birimi, CHP 27. Dönem Milletvekili Adayı Yusuf Altınbulak, CHP Meclis Üyesi Adayı Orhan Budak, mahalle komitesinin ortak Muhtar Adayı Hüseyin Karataş katılarak destek verdi. (HABER MERKEZİ)

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