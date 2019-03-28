Yeniden yükselişe geçen dolar 5,60'ı aştı (28 Mart 2019)

Merkez Bankası'nın art arda attığı adımlar ve Londra piyasasında swap faizlerindeki yükselişin etkisiyle dün 5,30'lu seviyelere gerileyerek son 1 ayın en düşüğünü test eden dolar/TL yükselişe geçti. Saat 11.30 itibariyle yüzde 5 değer kazanan dolar 5,61 seviyesine yükseldi.

Geçtiğimiz hafta 5,90 seviyelerini gören dolar kuru, Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) swap piyalarında TL likiditesini azaltmasıyla 5,30’lu seviyelere gerilemişti. Londra piyasasında çok sert artan TL maliyeti, kuru aşağı yönlü baskı altında bırakmış, ancak TL ihtiyacını karşılamak isteyen yabancının hisse ve tahvilde satışa geçmesi bu varlıkların değerini düşürmüştü.

Bugün Merkez Bankası'nın toplam swap satışı sınırını yükseltmesiyle yeniden yükselişe geçen dolar/TL, saat 11.30 itibariyle yüzde 5 değer kazandı ve 5,61 seviyesine yükseldi. Aynı saatte avro 6,40, sterlin 7,37 seviyesinden işlem gördü. Gün içinde yüzde 4,7 değer kazanan gram altın 236 TL’den satılıyor. Çeyrek altın da yüzde 4,80’lik artışla 384 liraya yükseldi.

Diğer taraftan dün 6 bin puanın üzerinde satış gören Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1'e yakın yükselişle 92.525 puanda.

MERKEZ BANKASI SWAP SATIŞI SINIRINI YÜZDE 20'YE YÜKSELTTİ

Türk Lirası repo ihalelerini erteleyen Merkez Bankası, daha sonra da vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükseltti. Böylece bankaların Merkez Bankası’nda tuttukları dövize karşılık Merkez Bankası’ndan aldıkları TL’nin miktarı artırıldı. Piyasadaki TL likiditesini artırdığı için TL’nin dolar karşısında değer kaybı hız kazandı.

Öte yandan bankaların elindeki TL likiditesinin artması hisse piyasasına olumlu yansıdı ve borsada yükseliş yüzde 1’e yaklaştı. (EKONOMİ SERVİSİ)