Barış bildirisini imzalayan Hamzoğlu’nun davasında yetkisizlik kararı

Barış bildirisini imzaladığı için hakkında dava açılan HDK önceki dönem Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu’nun dosyası yetkisizlik kararı verilerek Kocaeli’ye gönderildi.

"Bu suça ortak olmayacağız" barış bildirisini imzaladığı için hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla dava açılan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) önceki dönem Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu, İstanbul 25’inci Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Hamzaoğlu’nun avukatının da hazır bulunduğu duruşmaya çok sayıda kişi katıldı.

Duruşma kimlik tespitiyle başladı. Bildiriyi imzaladığında Kocaeli Üniversitesinde görevli olduğunu belirten Hamzaoğlu, mevcut mahkemenin kendisini yargılama yetkisi olmadığını belirterek itiraz etti. Hamzaoğlu’nun itiraz talebini yerinde bulan duruşma savcısı, dosyanın Kocaeli Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilerek yetkisizlik kararı verilmesini talep etti. Talebi kabul edip dosyayı Kocaeli’ye gönderen mahkeme, yetkisizlik kararı verdi. (İstanbul/MA)

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