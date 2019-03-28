SES: Leyla Güven yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde başlattığı ve tahliyesi ardından evinde sürdürdüğü açlık grevi 141’inci gününe girdi. Kritik aşamaya gelen açlık grevindekilerin sağlık durumuna dair açıklama yapan SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, cezaevlerinde sağlık sorunların ortaya çıktığını ifade ederek, Leyla Güven’in tek başına yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını söyledi. Siyasi iktidarı adım atmaya çağıran Kara, “Yarın geç olabilir, herkesi duyarlı olmaya ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Bilinmelidir ki; aslolan yaşamdır” dedi. Öte yandan Öcalan’ın avukatları müvekkilleriyle görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na 802’nci kez başvuru yaptı.

CEZAEVLERİNDE EYLEM SÜRÜYOR

Tecridin kalkması tabiyle Hewlêr'de HDP üyesi Nasır Yağız 128, Strasburg’da 14 kişi ve Galler’de İmam Şiş 102, cezaevlerinde 16 Aralık’ta başlayan mahpuslar 103 gündür açlık grevinde.

HDP DİYARBAKIR İL BİNASINDAKİ EYLEM SÜRÜYOR

HDP Diyarbakır il binasında milletvekilleri Dersim Dağ, Tayip Temel ve Murat Sarısaç'ın başlattığı açlık grevi de devam ediyor.

TAHLİYE OLANLAR AÇLIK GREVİNİ EVLERİNDE SÜRDÜRÜYOR

Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi'nde açlık grevine başlayan Sedat Akın’ın tahliye edilmesi ardından Batman’daki evinde sürdürdüğü eylem 81’inci gününde.

Gurbet Ektiren, Bakırköy Cezaevi’nde 15 Ocak’ta başladığı açlık grevini tahliye olduğu 8 Mart’tan bu yana Mardin’in Derik ilçesindeki evinde; İhsan Sinmiş (55) 1 Mart’ta Silivri Cezaevi'nde başladığı açlık grevini 11 Mart’ta tahliye olduktan sonra İstanbul Küçükçekmece’deki evinde; Buca Kırıklar 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde 22 Mart’ta tahliye olan Ferdi Karabay 1 Mart’ta başladığı açlık grevini evinde, Silivri 5 Nolu Kapalı Cezaevinden 21 Mart'ta tahliye olan Sinan Erkılıç da 1 Mart'ta başladığı açlık grevini Başakşehir'de bulunan evinde sürdürüyor.

SAĞLIKÇILAR, GÜVEN'İ ZİYARET ETTİ

Aralarında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) genel merkez yöneticilerinin olduğu sağlıkçılar, Leyla Güven’i ziyaret etti. Ziyaret sonrası Güven’in ve 16 Aralık 2018 tarihinde bu yana cezaevlerinde açlık grevinde olanların sağlık durumuna dair SES Diyarbakır Şubesinde basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasını okuyan SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, Leyla Güven tarafından başlatılan açlık grevinin yüzlerce tutukluluğunun katılımıyla devam ettiğini hatırlattı.

Uzun süredir açlık grevleri ile gündemde olan cezaevlerindeki ölümlere dikkat çeken Kara, her zaman yaşamdan yana olduklarını vuguladı ve "Yaşam hakkını sonlandıran eylem biçimlerine yönenilmemeli" çağrısı yaptı.

"CEZAEVLERİNDE SAĞLIK SORUNLARI ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI"

Fotoğraf: Evrensel

Cezaevlerinde açlık grevinde olanların sağlık durumlarının, bağımsız heyetler tarafından izlenilemediğini ancak ailelerinin ve avukatlarının verdiği bilgiler doğrultusunda bilgi sahibi olduklarını söyleyen Kara, “Açlık grevine başlayanların birçoğunun bitkin ve yorgun olduğu, ciddi kilo kaybı yaşadığı, görme bozukluğu olduğu, tansiyon düşüklüğü yaşadığı, eklem ve kas ağrıları çektiği, bulantı nedeniyle sıvı almada zorlandığı, ses ve gürültüye karşı hassasiyetinin olduğu gibi sağlık sorunlarının ortaya çıktığı ve kritik eşiğin aşıldığını yönündedir. Kimi cezaevlerinde yaşamsal önemde olan B1 vitamininin verilmediği, açlık grevi eylemcilerinin yaşamı için risk oluşturan tek kişilik hücrelerde tutulduğu, başka cezaevlerine sevkler de gelen bilgiler arasındadır” dedi.

Cezaevlerini işkence ve kötü muameleye karşı uyaran Kara, sağlık örgütleri ve insan hakları örgütlerinden oluşan bir heyetin cezaevlerine ziyaretlerde bulunmasına izin verilmesini istedi.

LEYLA GÜVEN’İN SAĞLIK DURUMU

Güven’in sağlık durumuna dair de konuşan Kara, hekim arkadaşlarının açlık grevinin başından bu yana Güven’in sağlık durumunu takip ettiğini söyledi.

“Sağlık bilgilerinin gizliliği” gerekçesiyle ayrıntılı bir paylaşım yapmayacağını belirten Kara, Güven’in sağlık durumu ile ilgili şunları söyledi:

“Leyla Güven’in devam eden açlık grevi eyleminde günlük yaşamsal ihtiyaçlarını tek başına gidermekte zorlandığını, hareket kabiliyetinde azalma, desteksiz yürümede zorlanma, konuşma sırasında dahi olan yorgunluğun artarak devam ettiği, temel alınması gereken sıvı miktarını zorlanmasına ve geçen süreç içerisinde sıvı alımında azalma olmasına rağmen aldığı, yine Dünya Tabipleri Birliğinin Malta Bildirgesi ile düzenlediği 'Açlık grevi eylemcileri için hekim tutumunda' belirttiği B1 vitamininin yeterli dozda alındığı, bazı mineral ihtiyaçlarının sıvı içindeki glukoz-tuz-karbonat ile ortalama olarak karşılandığı, besleyici olabilecek gıdaların alınmamasına bağlı belirgin kilo kaybının devam ettiği, beslenmemeye bağlı mide-bağırsak sisteminde yoğun şikâyetlerine, ağız içi yaraların da eklendiği ve zihinsel olarak erken yorulma, ışıktan rahatsız olma, geçmeyen baş ağrıları, bulanık görme, karın kramplarının artarak devam ettiği, günlük kan basıncı, ateş, nabız ölçümleri yapılan eylemcinin tansiyon değerlerinin düşük olduğu, vücut kitle indeksinin belirgin düştüğü, hareket güçlüğü nedeniyle kol ve bacaklarda kas erimesinin geliştiği, sağlıkçı heyet tarafından tarafımıza aktarılmıştır.”

"YARIN GEÇ OLABİLİR, ADIM ATILMALI"

Güven’in durumuna dair verdiği bilgiler üzerinden çağrı yapan Kara, “Daha fazla zaman kaybetmeden ve geçmiş dönemlerde yaşanan benzer süreçlerde olduğu gibi daha fazla can kaybı yaşanmadan, siyasi iktidar, mevcut yasalarda da yer alan temel hak ve özgürlükleri içeren talepler çerçevesinde adım atmalı, açlık grevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerle görüşmeler yaparak eylemlerin sonlandırılmasını sağlamalıdır. Yarın geç olabilir, herkesi duyarlı olmaya ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Bilinmelidir ki; aslolan yaşamdır” dedi.

AVUKATLAR, ÖCALAN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN 802. KEZ BAŞVURU YAPTI

Öte yandan İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan Abdullah Öcalan’ın avukatları Rezan Sarıca, Cengiz Yürekli, Nevroz Uysal ve Faik Özgür Erol, müvekkilleriyle görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na 802’nci kez başvuru yaptı.

Avukatların, 27 Temmuz 2011 tarihinden bu yana yaptığı tüm görüşme başvuruları, “Hava muhalefeti”, “Koster bozuk”, “Koster onarımda”, “OHAL” ve "5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun gereğince hükümlüler hakkında getirilen kısıtlamalar" gerekçeleriyle reddediliyor. (HABER MERKEZİ)

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