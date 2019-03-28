Leyla Güven’in açlık grevi 141’inci gününde

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde başlattığı ve tahliyesi ardından evinde sürdürdüğü açlık grevi 141’inci gününe girdi. Öte yandan Öcalan’ın avukatları müvekkilleriyle görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na 802’nci kez başvuru yaptı.

Açık grevini sürdüren Güven'i evinde her gün milletvekilleri, sivil toplum ve gençlik örgütleri temsilcileri ile sanatçılar ziyaret ediyor.

CEZAEVLERİNDE EYLEM SÜRÜYOR

Aynı taleple Hewlêr'de HDP üyesi Nasır Yağız 128, Strasburg’da 14 kişi ve Galler’de İmam Şiş 102, cezaevlerinde 16 Aralık’ta başlayan mahpuslar 103 gündür açlık grevinde.

HDP DİYARBAKIR İL BİNASINDAKİ EYLEM SÜRÜYOR

HDP Diyarbakır il binasında milletvekilleri Dersim Dağ, Tayip Temel ve Murat Sarısaç'ın başlattığı açlık grevi de devam ediyor.

TAHLİYE OLANLAR AÇLIK GREVİNİ EVLERİNDE SÜRDÜRÜYOR

Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi'nde açlık grevine başlayan Sedat Akın’ın tahliye edilmesi ardından Batman’daki evinde sürdürdüğü eylem 81’inci gününde.

Gurbet Ektiren, Bakırköy Cezaevi’nde 15 Ocak’ta başladığı açlık grevini tahliye olduğu 8 Mart’tan bu yana Mardin’in Derik ilçesindeki evinde; İhsan Sinmiş (55) 1 Mart’ta Silivri Cezaevi'nde başladığı açlık grevini 11 Mart’ta tahliye olduktan sonra İstanbul Küçükçekmece’deki evinde; Buca Kırıklar 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde 22 Mart’ta tahliye olan Ferdi Karabay 1 Mart’ta başladığı açlık grevini evinde, Silivri 5 Nolu Kapalı Cezaevinden 21 Mart'ta tahliye olan Sinan Erkılıç da 1 Mart'ta başladığı açlık grevini Başakşehir'de bulunan evinde sürdürüyor.

AVUKATLAR, ÖCALAN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN 802. KEZ BAŞVURU YAPTI

Öte yandan İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan Abdullah Öcalan’ın avukatları Rezan Sarıca, Cengiz Yürekli, Nevroz Uysal ve Faik Özgür Erol, müvekkilleriyle görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na 802’nci kez başvuru yaptı.

Avukatların, 27 Temmuz 2011 tarihinden bu yana yaptığı tüm görüşme başvuruları, “Hava muhalefeti”, “Koster bozuk”, “Koster onarımda”, “OHAL” ve "5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun gereğince hükümlüler hakkında getirilen kısıtlamalar" gerekçeleriyle reddediliyor. (Diyarbakır/MA)

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