İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Suriye hükümeti, İsrail'in Halep'e hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

SANA'nın haberine göre, gece 23.00 sularında İsrail'e ait savaş uçakları Halep'te Şeyh Nacar bölgesine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda bazı füzelerin savunma sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi.

İsrailli yetkililer, henüz konuya ilişkin resmi açıklama yapmadı.

AA'nın "yerel kaynaklara" dayandırdığı haberinde saldırının Halep'teki İran güçlerinin bulunduğu silah deposunu hedef aldığı öne sürüldü.

İsrail, Suriye içinde İran ve Hizbullah hedeflerini birçok kez hedef almıştı. İsrail ordusu, son olarak 21 Ocak'ta Suriye topraklarında İran Devrim Muhafızları'na bağlı özel güç Feylak el Kudüs'e ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. (DIŞ HABERLER)